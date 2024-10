Emitieron una alerta amarilla para este lunes en todo Entre Ríos

Alcanzarán a todo el territorio provincial y se estiman precipitaciones de entre 20 y 50 milímetros.

Se espera que estas tormentas estén acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y, fundamentalmente, intensas ráfagas.



En cuanto a los valores de precipitación acumulada, el rango consignado de entre 20 y 50 milímetros puede ser superado de forma local.



Las recomendaciones brindadas desde el organismo nacional son:



1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.



2- Evitar actividades al aire libre.



3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.



4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.



5- Estar atento ante la posible caída de granizo.



6- Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.