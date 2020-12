El Área de Bromatología de la Municipalidad de Colón brinda recomendaciones

En la temporada de calor los descuidos a la hora de consumir alimentos pueden ocasionar riesgos para la salud,debido a las altas temperaturas.

Por tal motivo el Área de Bromatología de la Municipalidad de Colón recomienda a todos aquellos que comercialicen productos alimenticios en góndolas, los cuales deberán estar protegidos con film u otro tipo de material para así evitar contaminaciones externas, también aquellos productos que requieran refrigeración permanecerán en heladeras ,cuidando siempre la cadena de frío.



Consumidor:

- Al realizar las compras, comience por los productos que no necesitan refrigeración y deje para el final los perecederos como carnes, pescados, aves, lácteos y productos congelados. Confirme que los productos congelados se conserven a la temperatura indicada en el envase y. Si solicita el envío de la mercadería a su domicilio, asegúrese de que estos productos hayan permanecido el menor tiempo posible a temperatura ambiente. Al recibirlos, colocarlos inmediatamente en el refrigerador y/o freezer. -

-Utilice agua potable, no sólo para lavarse las manos y los utensilios que va a utilizar, sino también para preparar hielo, jugos o mamaderas.

- Lave sus manos y las superficies de la cocina con frecuencia. -

Las frutas y verduras deben lavarse cuidadosamente antes de ser consumidas, para evitar tanto la contaminación microbiana como la presencia de productos químicos.

- Cocine completamente los alimentos antes de consumirlos (carnes y pollos no deben estar de color rosado en su interior).

- Durante los días de calor, los alimentos listos para consumir no deben permanecer fuera de la heladera por más de una hora antes de ingerirlos, recalentarlos, refrigerarlos o congelarlos.

Deseche sobrantes de comida que hayan permanecido sin refrigeración un tiempo mayor al mencionado.

- Evite cortar la cadena de frío pues, en el verano, los alimentos son más susceptibles al desarrollo microbiano. Respete esta recomendación incluso en el picnic y en la playa. Transporte siempre los alimentos en forma refrigerada (heladera) y protegidos del sol. Si esto no es posible, elija alimentos que soporten mejor las condiciones de temperatura ambiente (enlatados, frutas o desecados).

- Para descongelar alimentos, colóquelos dentro de la heladera, utilice el microondas o sumérjase en un flujo continuo de agua fría (debajo de la canilla). No los descongele a temperatura ambiente.

- Fuera del hogar no consuma jugos, bebidas o helados de procedencia desconocida. - No consuma alimentos en puestos callejeros que no tengan provisión de agua potable.

- Conserve los huevos en su envase original y refrigerados. No compre aquéllos que tengan la cáscara sucia o rota. Lávese bien en el momento de cocinarlos. Evite las comidas, salsas o postres preparados con huevos crudos.