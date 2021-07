El Programa Reconstruir del gobierno nacional permitirá finalizar 64 viviendas en San José

Una de las noticias más importantes de la semana y que responde a una gran problemática de este tiempo: la habitacional, es la firma del convenio que rubricó este martes el Intendente Gustavo Bastian entre la Municipalidad de San José y el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para finalizar la construcción de las 64 viviendas del barrio El Brillante con una inversión de casi $300 Millones.



"Esta obra que se pondrá en marcha en la ciudad, forma parte de diferentes planes o programas de vivienda con financiamiento del Estado Nacional que han sido aprobadas, proyectadas e iniciadas durante la gestión de Cristina Fernández, y que a partir de la llegada del ex presidente Mauricio Macri a la Presidencia fueron rescindidas y abandonadas, en perjuicio de aquellas familias que esperaban hacer realidad sus deseos de una casa propia", se informó desde la comuna sanjosesina.



"Este plan de viviendas fue paralizado en el año 2017 y por una decisión política de nuestro Presidente Alberto Fernández y las gestiones que realizamos meses atrás con el Ministro Jorge Ferraresi en conjunto con el titular del IAPV Marcelo Bisogni hoy los sanjosesinos podemos comenzar con esta importante obra", manifestó en un mensaje en las redes sociales el Intendente Bastian.



Por su parte, en la presentación del programa nacional que llega a San José, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi afirmó: "para poder garantizarles a las familias argentinas la posibilidad del acceso a una vivienda digna es muy importante el trabajo coordinado con los gobiernos locales, porque será junto a ellos con quienes podremos transformar las ciudades inequitativas en nuestro país, planificando y ordenando el uso del suelo, contribuyendo al equilibrio territorial de las diferentes regiones y municipios, y proyectando la construcción de ciudades más justas".



Sobre el Programa Reconstruir

Tiene como objetivo la reactivación y finalización de aquellas obras de vivienda que se encuentren paralizadas en su ejecución, como asimismo aquellas que, habiendo sido proyectadas o aprobadas, no han sido iniciadas. El programa contará con una inversión de $110 mil millones de pesos para finalizar las 55 mil viviendas que fueron abandonadas durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri cuando se encontraban en proceso de construcción a cargo de distintos entes ejecutores, con financiamiento del Estado Nacional.



El Programa Reconstruir contará con una inversión financiada a través de la Ley 27.613 de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, y posibilitará movilizar la economía a partir de los mercados locales de materiales e insumos para la construcción, promover la incorporación de mano de obra, la reinserción social y laboral, y contribuirá al desarrollo de soluciones habitacionales que mejoren las condiciones de hábitat, vivienda, infraestructura básica y equipamiento comunitario en todo el país.