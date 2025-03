El Parque Islas y Canales Verdes del Río Uruguay invita a los estudiantes a visitarlo y acampar

El Área Natural Protegida "Islas y Canales Verdes" del Río Uruguay, ubicado en Colonia Elía, es el primer parque provincial de Entre Ríos y representa un activo estratégico para la cultura, el turismo y la protección ambiental de la región. Invita a los estudiantes a vivir una experiencia única en contacto con la naturaleza.

Declarado como Área Natural Protegida, este parque ofrece visitas guiadas en kayak por sus islas y, ahora, incorporó la posibilidad de acampar en el lugar para lo que ofrece carpas y bolsas de dormir, todo de manera gratuita.

Tras un convenio entre el Consejo General de Educación (CGE) y Fundación Banco de Bosques, encargada del programa en el Parque, con el acompañamiento de la Secretaría de Ambiente de la provincia, funciona un espacio educativo al aire libre, destinado a los estudiantes entrerrianos.

Las instalaciones del lugar -que se encuentra ubicado sobre la costa de Puerto Campichuelo- son amplias, cómodo para dormir allí y cuenta con cocina, heladera, baños, duchas, agua potable y wi-fi.

La propuesta, enmarcada en el Programa de Kayak para Escuelas, comienza con la llegada de los estudiantes al parque en la mañana. Después del almuerzo a cargo de la delegación, se realiza una travesía en kayak de cuatro horas por las islas. Los alumnos reciben instrucción en la costa, son trasladados en lancha hasta las islas y, una vez allí, realizan una remada guiada por instructores capacitados, quienes aseguran que todos los participantes puedan remar en condiciones seguras.



Al regresar a la costa, los estudiantes participan en una ceremonia simbólica conocida como el "bautismo de kayak", donde caminan por un túnel de remos formado por sus compañeros y reciben un certificado otorgado por la Fundación Banco de Bosques, que lleva las banderas de Argentina y Uruguay, ya que el programa también se implementa del lado uruguayo. "Una experiencia que no olvidarán fácilmente los estudiantes, combinando educación, aventura y conciencia ambiental en un entorno natural único", aseguran los organizadores.

Al finalizar la travesía, los estudiantes pueden disfrutar de distintas actividades como la cena y un fogón, para luego acampar en el lugar.

El programa está diseñado para grupos de aproximadamente 30 personas, y durante todo el año pueden llegar hasta dos escuelas por día. Además, el equipo de instructores está capacitado para atender situaciones de primeros auxilios y cuenta con un protocolo de seguridad en caso de accidentes.

Las escuelas interesadas en participar de la propuesta, deben comunicarse al teléfono 3442 54-9274, de Martina Quinodoz, que es la encargada del Programa Kayak para escuelas.

El Parque Islas y Canales Verdes del Río Uruguay está compuesto por 14 islas, con una extensión de más de 4.006 hectáreas, que incluyen humedales, pastizales y bosques ribereños de gran valor ecológico. Este espacio no solo es un importante patrimonio natural y cultural, sino también un lugar ideal para el desarrollo de actividades turísticas, educativas y científicas.

Esta iniciativa fue impulsada por el filántropo norteamericano Gilbert Butler, quien, tras conocer las islas del río Uruguay, decidió apoyar su preservación y desarrollo. La creación de este parque fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Dirección General de Ordenamiento Territorial, Áreas Protegidas y Biodiversidad de la provincia, el municipio de Colonia Elía, y organizaciones como WCS Argentina, Banco de Bosques y AMBÁ de Uruguay, con el financiamiento de la Fundación Butler Conservation Inc.