El Municipio realizó un balance de la obra pública

Con un 48.2% de obras en trámite, el 35.7% ejecutadas, 14.3% aprobadas y 1.8% en ejecución; la Municipalidad de San José realizó un análisis de la inversión municipal de aproximadamente 24 millones de pesos, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, destinada principalmente a saldar deudas históricas en diferentes barrios de la ciudad, entendiendo que la inversión en infraestructura es la columna vertebral del proceso de recuperación de un proyecto de país que empieza por lo urgente en cada ciudad, por las bases y el garantismo de derechos humanos básicos.



Agua, cloacas, caminos, transporte, espacios públicos, cordones cuneta y obras pluviales, dependencias municipales, pavimento; estas son algunas de las tareas desarrolladas. Mejorar las condiciones de vida en cada barrio, es y sigue siendo la urgencia mayor de la obra pública ejecutada por el municipio de San José en un año cruzado por un virus mundial, hecho que impidió que todos los fondos proyectados para la realización de obras sean transferidos para proteger la salud de la población.



Asimismo, la conclusión y puesta en marcha de grandes obras que se encontraban paralizadas, como la reconstrucción de la ex Ruta 26, la construcción de la arcantarilla sobre calle 2 de Abril o el jardín inicial en Barrio El Brillante y el inicio de nuevos proyectos, como la ampliación de la Red Cloacal, en articulación con el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional con un monto de obras gestionadas por el Municipio de $1.352.505.352 (mil trescientos cincuenta y dos millones quinientos cinco mil trescientos cincuenta y dos pesos), es otro indicio de la capacidad de recuperación y ampliación de la infraestructura para San José.



En materia de infraestructura, algunos proyectos y obras enumeradas son:



Realizados y en desarrollo

Ampliación 105m2 de las oficinas de la Secretaría de Salud y Bienestar Social y remodelación

Etapa 2 refacción cocina Oficina Turismo

Construcción rampa inclusiva de acceso oficina de rentas

Puesta en valor frente del Museo de Ciencias

Comienzo de obra oficina Entre Ríos Servicio

Puesta en valor busto al General Güemes

Puesta en valor Busto al General Perón

Colocación 284 m2 piso en pileta Polideportivo

Remodelación mesa de entrada municipio

Puesta en valor esquina de la Terminal de Ómnibus

Construcción de baños para personas con discapacidad Balneario San José

Provisión de agua potable, toma y potabilización

Alumbrado público Barrio El Brillante

Alumbrado Público Barrio San Miguel

Alumbrado público ingresos a la ciudad

Re bacheo de acceso Dr. Bastian

Reactivación “70 viviendas” Barrio el Brillante, ex programa de emergencia hídrica

Ampliación oficina del corralón municipal

Entre Ríos Servicio, Hogar Saúl Izquierdo

Desagües pluviales Calle Maipú

Alcantarilla intersección Aº Los Vascos y C. Antelos

Plan de Viviendas Barrio Santa Teresita, 24 viviendas, Argentina Construye

Bloque sanitario en espacios públicos

Ampliación de la red cloacal en Barrio El Brillante

Cordón cuneta Barrio Santa Teresita

Ampliación de red cloacal y conexiones domiciliarias Barrio Santa Teresita



La inversión en infraestructura, como columna vertebral material de las decisiones municipales de San José, es un inicio que pretende amplificarse par realmente llegar a cada barrio y que a la par, ha permitido avanzar en bienes intangibles cruciales para los próximos años como lo son la recuperación de la autoestima como gobierno que se propone metas ambiciosas y las cumple; el desarrollo de capacidades crecientes de mano de obra local municipal y la estabilidad, diálogo, conexión y respuesta ante las diferentes demandas de la ciudadanía.

En definitiva, este balance anual con aciertos, errores, saldos por cumplir y mucho aprendizaje, trata de traducir en inversión de obras y servicios públicos, los deseos de una ciudad que expresa de forma contundente su deseo político de vivir en una ciudad mejor, con un estado presente que garantice la inclusión de todos los sectores, la equidad y la justicia social.



