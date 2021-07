El Municipio busca casa por casa a quienes aún no se inscribieron para vacunarse

El gobierno de Gustavo Bastian realiza una convocatoria activa a ciudadanos y ciudadanas, con visitas casa por casa, para lograr inscribir en la campaña de vacunación contra el coronavirus a todos los sanjosesinos que aún no se registraron para ser inmunizados.



A través de operativos territoriales que iniciaron este martes en Barrio San Bernardo y continuarán en diferentes puntos de la ciudad, se trabaja para convocar a inscribir en el momento a quienes aún no se anotaron para recibir la inmunización contra el Covid-19; asimismo se invita a quienes tengan internet y algún dispositivo móvil a manifestar su voluntar a través de la página oficial https://vacunacion.argentina.gob.ar/vacunacion/inscripcion/ar-e



"Estamos muy avanzados en nuestra ciudad, por suerte una gran parte de la población inscripta ya tiene al menos una dosis y eso nos permite de a poco ir recuperando ciertas actividades que lamentablemente tuvimos que postergar, pero debemos seguir casa por casa anotando a quienes no pudieron tramitar su inscripción de forma online" remarcó el Intendente Gustavo Bastian y concluyó: "seguiremos en otros barrios de San José, hay que tratar de sumar a todos aquellos que por alguna razón no pudieron inscribirse y además hay que alentar el gran esfuerzo que se realiza desde el Plan Estratégico de Vacunación que el Gobierno nacional lleva adelante en el país, que se articula con el Ministerio de Salud de provincia y con nuestra ciudad".