El Intendente de Colón recibió a vecinos que reclaman por aumento de tarifa eléctrica: se elevará un petitorio a ENERSA

Ante un reclamo en las oficinas de ENERSA, el Intendente José Luis Walser recibió a vecinos movilizados por reclamos sobre el incremento de las tarifas eléctricas para escuchar sus inquietudes.



Participaron de la reunión el concejal Mauro Godein, el Ing. Pedro Rotundo, subsecretario de Electrotecnia y Obras Sanitarias y el director de Legal y Téncica Dr. Daniel Kolankowsky.



ENERSA comunicó a los vecinos que el 70 por ciento de los impuestos de las facturas eléctricas eran municipales, por lo cual se les mostraron gráficos donde se explica cómo se compone la boleta de luz detallando que esos porcentajes no son reales.



El mayor porcentaje de la facturación corresponde al consumo, más del 65 por ciento, mientras que las tasas municipales representan solamente el 13 por ciento y el resto a impuestos provinciales y nacionales.



También se dio a conocer la Resolución 16/2020 del Concejo Deliberante de Colón a través del cual se trabajó en otra instancia solicitando, entre otros pedidos, la suspensión de los cortes a los contribuyentes que no hayan abonado las últimas dos cuotas de la tarifa eléctrica.



También se solicita mediante la resolución que se evalúe una nueva toma de consumo como así también rever el plan de pagos actual.



El Municipio se comprometió en acompañar un petitorio a ENERSA donde se expresarán distintos puntos de planteos concretos de los vecinos:



El no cobro de la reconexión

Que se flexibilice el corte

Derogación de la Resolución que autoriza el aumento



Que la provincia realice gestiones ante la nación para bajar el costo del consumo