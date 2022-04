El Intendente de Colón participó de reunión de trabajo del Comité de la Cuenca del Río Uruguay

El Intendente de Colón, José Luis Walser, participó de una reunión del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay que tuvo lugar en la sede de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay), encabezada por los presidentes de las delegaciones de Argentina y Uruguay, el presidente Pro Témpore del Comité, autoridades, funcionarios e intendentes, alcaldes y prefectos de ambos países como así también de Brasil. En el encuentro se trató el dragado de los puertos de Concepción del Uruguay, Paysandú y Fray Bentos para promover el desarrollo de las ciudades costeras.

José Luis Walser por su parte, propuso además la creación de un "Plan Integral de Desarrollo del borde costero, que incluya la protección y el desarrollo de los valles de inundación del río, humedales y selvas en galería, pero también generar algún dispositivo que tenga que ver con la contención de las inundaciones en los momentos en que crece el río para que no se inunde parte de la ciudad".

El Intendente de Colón sostuvo, además: "Otro aspecto fundamental que necesitamos no sólo como Ciudad en Colón sino también como Microrregión Tierra de Palmares que incluye San José, Villa Elisa, San Salvador, Liebig, Ubajay, es una solución para la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, cada una de esas localidades tiene problemáticas con eso".

Y agregó al respecto: "En el caso de Colón puntualmente, está sobre la vera de un arroyo que da al río y eso genera un problema ambiental importante".

José Luis Walser afirmó además que "la integración tiene que facilitarse, deben generarse herramientas para que la integración sea fluida, esta pandemia ha puesto de manifiesto que la integración en algunos puntos no resulta tal para los vecinos sobre todo para los más cercanos a los puentes". "Debemos trabajar en esa herramienta que facilite la integración vecinal" puntualizó.

Del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay que integran gobiernos locales y subnacionales de la cuenca del río Uruguay, participan más de 20 intendencias, alcaldías y municipios situados en ambas costas, llegando al Brasil, en un radio de proximidad de 200 kilómetros del río Uruguay. Es un espacio de acción y coordinación estratégica.