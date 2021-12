El Brillante: Hogar de Ancianos solicita donaciones para hacer frente a un embargo

Desde el Hogar Virgen del Rosario de El Brillante informaron que el embargo que posee la institución es de $980.728,23 al día de la fecha. La demanda es por un juicio laboral iniciado hace un tiempo a la anterior comisión y ahora todo el peso cae sobre el inmueble y el actual grupo de trabajo que se encuentra trabajando denodadamente para que los abuelos no pierdan su lugar. Por lo tanto es de suma urgencia recaudar este monto. Por este motivo apelan a la solidaridad de la comunidad. “Toda donación que puedan dar es un granito más de arena para el hogar, no podemos dejar que se pierda un lugar que se hizo con mucho sacrificio”, manifestaron.

También contaron que no reciben ninguna ayuda por parte de la gobernación, los subsidios que llegan son para solventar gastos del edificio y demás movimientos que tampoco abarca a mucho dinero.

“Cualquier inquietud o lo que necesiten saber los invitamos a que se acerquen a la institución para darles detalles de lo que necesiten saber.

El CBU en Banco Entre Ríos para colaborar es: 3860048503000035380518. Ayúdanos hoy más que nunca”, indicaron desde el hogar.