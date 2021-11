El agua, un bien renovable?, por Miguel Velzi 

San José cuenta con más de treinta pozos distribuidos para alimentar todos los barrios, pero la napa de la cual extraemos y exprimimos sumando más pozos es la misma.

El sistema de ríos subterráneos en el cual estamos viviendo por más de 150 años es probable que tenga los años contados, recordemos que su recarga natural son los humedales, los cuales en las dos últimas décadas nos encargamos de destruir y secar. Lo que si sabemos es que, dicho por personas que se dedican durante décadas a la construcción de pozos de extracción de este líquido vital, es que los pozos se agotan en mayor periodo de tiempo ya no se puede exprimir más las napas que están al rededor de treinta metros de profundidad.

La ciudad crece demográficamente y las napas son las mismas que hace más de un siglo. Es tiempo de buscar otra alternativa de dónde extraer agua.

Además lo que no se ve no se conoce.

San José cuenta en su gran parte con uña cañería obsoleta y vieja, entonces así no se puede aplicar caudal de agua si no es por gravedad y los barrios altos los sufrimos todos los años nada nuevo para los que vivimos en loma hermosa el lugar más alto de la ciudad. Y de seguro que otros barrios que estamos más altos que el tanque principal lo sufren cada año que las precipitaciones son menores a las media anuales y se produce un verano seco como el que estamos viviendo vuelve el problema a ser tema de discusión.



Miguel Velzi - Concejal "Frente Ciudadano".