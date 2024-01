Docente colonense fue nombrada madrina honorífica del SUM de barrio San Gabriel

Por su aporte a la comunidad ayudando a niños de distintos barrios para que puedan estudiar como así también a vecinos de Colón, la docente jubilada Nélida Irigoy de Ávalos, conocida popularmente en la Ciudad como "Chela" de amplia trayectoria docente, fue nombrada madrina honorífica de una sede municipal.



Este viernes, en un sencillo acto presidido por el Intendente José Luis Walser, descubrió junto a familiares y niños del barrio una placa y su nombre que identifica al SUM de barrio San Gabriel inaugurado recientemente.



En el salón de usos múltiples se brinda durante el año apoyo escolar, como así también clases de yoga, karate y gimnasia, además de un taller de dibujo y pintura de los cual alumnos expusieron algunos trabajos

.

"Estoy encantada y emocionada, pienso que es un regalo de reyes porque esto que me hicieron no lo pensé nunca" dijo Chela Irigoy al recorrer la sede del barrio.



"Quiero mucho a los chicos y a los viejitos, ayudo a todo el mundo que va a casa, muchísimas gracias, yo les agradezco de corazón todo lo que han hecho, han hecho una cosa preciosa" destacó.



Por su parte, el Intendente José Luis Walser afirmó: "En este lugar maravilloso que es el SUM hemos creado para los gurises y vecinos del barrio, dejamos inaugurado el nombre Chela Irigoy, una vecina extraordinaria de nuestra Ciudad" sostuvo.



Dijo por otra parte: "Chela es el testimonio vivo de una persona comprometida con el otro a través de tantos años de docencia, de educar de distintas maneras, no solo en las aulas sino también en su casa, a muchos colonenses para que puedan aprobar las materias en la escuela" expresó José Luis Walser.



Para finalizar, señaló: "Hoy con sus 96 años sigue siendo un orgullo porque manifiesta las ganas de venir a este lugar para seguir enseñando a los chicos, cuánto necesitamos de personas como Chela, que pongan al servicio de los demás su vida y sus conocimientos" indicó el intendente de Colón.