Diez jóvenes colonenses se incorporan al mercado laboral impulsados por el Municipio

A través de la dirección de Industria, Producción y Empleo de la Municipalidad de Colón se sigue gestionando la incorporación de personas de la Ciudad al mundo laboral, a través de diferentes programas.



El intendente José Luis Walser recibió a titulares de empresas y comercios locales y a jóvenes que firmaron su incorporación a los mismos a través de distintos programas de empleo. La Municipalidad de Colón gestiona estas inserciones laborales mediante la dirección de Producción, Industria y Comercio.



Diez jóvenes de la Ciudad se incorporaron a seis empresas locales, muchos de ellos, en su primera experiencia laboral.



"Estas experiencias en las cuales hace tiempo venimos trabajando, generalmente son casos exitosos que continúan, buscamos que las empresas aprovechen el recurso al máximo" señaló José Luis Walser al finalizar la firma de las inserciones.



En esa misma línea, dijo: "Celebro que podamos seguir trabajando en conjunto con todas estas herramientas de inserción, el estado municipal junto con el sector privado y los organismos provinciales y nacionales, acompañando todo el proceso desde el estado municipal generando oportunidades" enfatizó el intendente de Colón.



"Hoy celebramos la incorporación de diez vecinos colonenses al mercado laboral destacadas empresas de nuestra Ciudad que en esta oportunidad son EntreNuts, Punto 13, New History, El Mayorista Litoral, Churrería Nuevo Amanecer y Aguará Construcciones" comentó la directora de Producción, Industria y Comercio Carolina Bombig.



Y agregó: "Invitamos a que las empresas se acerquen a nuestras oficinas en el predio de acceso a Colón por calle San Martín y Ruta 135 para recibir información sobre estos programas que son Fomentar Empleo, Puente al Trabajo y Promover y que puedan incorporarse también al sistema Portal Empleo de Nación".



También explicó: "A través de esta herramienta podrán recibir a jóvenes que quieran insertarse al mercado laboral como así también obtener información y recibir beneficios en las contraprestaciones patronales" sostuvo la directora de Producción.



Juan, uno de los jóvenes que comenzará a trabajar en Aguará, expresó: "Voy a empezar a tener experiencia en una empresa constructora, soy estudiante de Ingeniería Civil y estoy terminando casi la carrera, esperando lo mejor para el futuro" señaló Juan.





La experiencia de las empresas

"Me enteré del programa a través de las redes, consulté de qué se trataba, me acerqué y me dieron más información así que decidimos probar para incorporar una persona a nuestro negocio" afirmó el responsable de Churrería El Nuevo Amanecer.



"Necesitábamos gente para uno de los sectores y vamos a seguir viendo cómo evoluciona para ver si incorporamos a más personas" mencionó.



Por su parte, la titular de Aguará Construcciones indicó: "Incorporamos a Juan que es estudiante de UTN a través de este Programa del Instituto Becario para estudiantes del último año de la carrera, estamos muy contentos en nuestra primera experiencia en esta forma de contratación, vamos a hacer la prueba y ojalá podamos hacer más contrataciones en el futuro".



Esta nueva incorporación de jóvenes al mercado laboral forma parte del plan de la gestión municipal de seguir reforzando las políticas de empleo para personas de la Ciudad de Colón.