Despliegan el plan de sensibilización de las Buenas Prácticas Lecheras

En el marco del trabajo que se viene realizando para fortalecer el sector lácteo, representantes de la Coordinación de Lechería, dependiente de la Dirección de Producción Animal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, dieron a conocer los lineamientos del Programa de Buenas Prácticas Lecheras (BPL) a un grupo de productores de Colón.

También se realizó un recorrido para mostrar la etapa de producción primaria -en el tambo-, como así también la visita a la fábrica donde se trabaja el proceso de industrialización, en este caso, transformar la leche en quesos.

Los beneficios del programa son potenciar la actividad en nuestra región, para el beneficio de productores, industriales y demás eslabones de la cadena; lograr mejoras en la calidad de los alimentos, como así también en la rentabilidad y sustentabilidad de la actividad.

El coordinador de Lechería de la provincia, Horacio Jaureguiberry, indicó que "con este programa que impulsa el gobierno provincial, no sólo se busca mejorar la calidad de nuestra producción, sino también garantizar que cada uno de los tamberos puedan crecer y prosperar en un entorno más competitivo y sostenible. La provincia está dando un paso significativo al impulsar el programa de Buenas Prácticas Lecheras, la cual no sólo beneficiará a los productores primarios, sino que también impactará positivamente en todos los eslabones de la cadena, desde la industria hasta el consumidor final".

En el encuentro, que fue organizado conjuntamente con la Municipalidad de Colón , la directora de Industria, Producción y Empleo del municipio de esa ciudad, Carolina Bombig, señaló que los productores destacaron "la importancia de promover estos programas que apoyen la producción lechera, tan importante para el desarrollo de nuestra economía provincial".

En la oportunidad se difundieron las herramientas del Fondo Multisectorial en el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande y las herramientas financieras del Consejo Federal de Inversiones (CFI).





Recorrido por tambo e industria

A fin de mostrar las buenas prácticas lecheras, se recorrió un campo perteneciente a la familia Morend, ubicado en Colonia Hocker. Allí, su dueña Maura explicó las actividades que realizan a diario, detallando la importancia de cada tarea y el trabajo en equipo que vienen efectuando junto con sus empleados. También se recorrió la Industria Don Jorge para conocer las instalaciones, el equipo de trabajo y cómo transforman la materia prima en productos de valor agregado como son los quesos Don Jorge.



Sinergia

El programa de Buenas Prácticas Lecheras es una política provincial de la que participan también la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, los colegios de profesionales Veterinarios y Agrónomos.

Cuenta también con la participación del Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción de la Provincia de Entre Ríos (Copetyper), la Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos (Caproler) y el Cluster Lechero del Centro Entrerriano. También se suman a los beneficios técnicos las herramientas financieras de CFI y del Fondo Multisectorial en el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande. Con este último organismo se está trabajando en herramientas y convocatorias especiales para dicho Programa de BPL.

"El tambo es una actividad que se realiza con dedicación, constancia y muestra la pasión de los productores por la lechería. Este programa provincial de Buenas Prácticas Lecheras, es una herramienta que facilita la organización de las actividades productivas, evitando las variables no deseadas en las prácticas diarias", concluyó Jaureguiberry.