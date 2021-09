De vuelta a la normalidad: cómo portarse bien

Poco después de que apareciera el Coronavirus, la idea era que todo pasara rápidamente. Se esperaba el descubrimiento de la vacuna, soluciones que ayudaran a que el confinamiento fuera menor y no se produjera una negación y un choque por parte de la mayoría de los gobiernos y la sociedad en general.



Pasado más de un año después de que se declarara una pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay algunos consejos y algunas formas de vivir la vida sin que ésta se vea tan afectada por el retorno a la circulación y la movilidad.



Pasado más de un año después de que se declarara una pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay algunos consejos y algunas formas de vivir la vida sin que ésta se vea tan afectada por el retorno a la circulación y la movilidad.

En ese momento, hubo muchas bromas e intentos de aliviar los problemas psicológicos causados por el confinamiento. Se volvió distante recordar cuando fue el último abrazo. Había un recuerdo de lo que muchos ya no podían tener.



Pensar en la "nueva normalidad" requiere paciencia. Incluso después de un año, continúa la sensación de que no hay normalidad, nada es tan similar a lo que existía antes.

La COVID-19 vino a demostrar que hay un sentido de solidaridad, humanidad y altruismo. Muchas personas han sido capaces en algún momento, incluso desde lejos debido al distanciamiento social, de guardarse la mezcla de emociones para observar y colaborar a resolver los problemas de los demás. Por otra parte, una pandemia es capaz de demostrar que las injusticias sociales y la violencia de género deben combatirse aún más.



Hay muchas reflexiones en torno a la vuelta a la rutina. Para volver a la oficina, aunque el teletrabajo pueda ser ejecutado sin grandes dificultades, para usar la mascarilla en lugares cerrados y en el transporte público, para evitar aglomeraciones.



Además, y principalmente, las relaciones cotidianas se ven afectadas. El distanciamiento social continúa en modo activo y es una de las recomendaciones más reforzadas incluso después del final del estado de alerta.



Hay códigos de conducta que pueden ser vistos como una guía que colabora al salir de casa, o incluso, también puede valer como cuidado dentro de la casa. De todo, lo más importante es saber respetar los límites, ya sea de sí mismo como de los otros.



Como todo a lo que se refiere vivir en sociedad, hay códigos de conducta que pueden ser vistos como una guía que colabora al salir de casa, o incluso, también puede valer como cuidado dentro de la casa. De todo, lo más importante es saber respetar los límites, ya sea de sí mismo como de los otros.

Tener control sobre las cosas

No todo puede ser controlado, todavía menos a la hora de que se haga necesario que todos colaboren para que el colectivo fluya. Entrar en confinamiento es una dura salida que mueve todas las emociones dentro de uno mismo. Por otro lado, volver a salir y tener contacto con el exterior, también requiere tranquilidad y entender que todas las cosas tienen su tiempo.



Sin embargo, en los primeros meses del año 2021 y la mayor parte del tiempo, recluidos en casa, se ha aprendido mucho sobre cómo mantenerse a salvo del virus. Uso de mascarillas en lugares públicos principalmente cerrados, mucha higiene al lavarse las manos y usar gel hidroalcohólico, mantener la casa limpia, dejar los zapatos en la entrada y evitar tocarse la cara.



Los primeros, fueron meses de verdadero curso intensivo que haría feliz a cualquier madre de hijos desordenados. El propósito es que todo siga igual. En casa, en la oficina, en los bares o restaurantes, incluso en la playa, debe haber armonía entre la distancia y la limpieza.



Es de gran ayuda aprender a controlar el nivel de comodidad dentro de una normalidad diferente a la que se estaba acostumbrado. Por ello, utilizar la bicicleta o el coche en lugar de transporte público, mantenerse un poco lejos de las personas, seguir con las medidas de higiene nunca son demas. No es necesario sentirse extraño porque se siga utilizando mascarillas, si se saluda con el codo o se evita estar cara a cara con los amigos o familiares.





Ante la incertidumbre, vivir la vida

El hecho de querer vivir la vida no quita la responsabilidad de ser prudentes respetando los estudios científicos sobre el virus. Además, el mismo sigue sin respuestas claras de cómo podrá ser enfrentado de cara al futuro después de todas las medidas adoptadas por los gobiernos.



Ante toda la incertidumbre, algunas lecciones como detenerse, reflexionar y esperar, que las cosas sucedan a su debido tiempo, fueron las más acertadas durante los primeros meses de 2021. Anticiparse a los acontecimientos puede causar incomodidad y generar la misma ansiedad que se enfrentó durante el encierro.



Suponiendo que se siga teniendo cuidado, aliviar las tensiones quedando con los amigos, conociendo a las personas mas especiales y valorando los pequeños momentos puede ser importante en este momento.



Es importante tener en cuenta que cada persona es parte del proceso. Seguir las normativas recomendadas impulsa a que, más adelante, lo que era normal quizás vuelva a ser parte del día a día.