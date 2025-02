Día Mundial Contra el Cáncer: la mejor cura es la prevención

El cáncer es una enfermedad en la que las células se multiplican y se extienden a otras partes del cuerpo, formando una masa de tejido denominado tumor. Éstos últimos pueden ser benignos o malignos: los primeros no son cancerosos, ya que las células no se diseminan a otras partes del cuerpo; en tanto, los tumores malignos son cancerosos ya que sus células presentan anomalías, se multiplican e invaden tejidos cercanos. Los cánceres de la sangre, como la leucemia, en general no forman tumores sólidos.

El director del Instituto Provincial del Cáncer, dependiente del Ministerio de Salud, Nicolás Fernández, destacó que "es importante saber que frente a un diagnóstico siempre hay algo para hacer, ya sea curativo o paliativo". En cuanto a los factores de riesgo indicó que, si bien es un agravante, el 75 por ciento de los casos no posee antecedentes familiares: "La mayor parte de tumores malignos ocurren esporádicamente y se da por envejecimiento celular" aseguró.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional del Cáncer (INC), los tipos más frecuentes en nuestro país son: mama, cuello de útero, colorrectal, próstata, pulmón y piel. En todos los casos, la detección temprana aumenta las posibilidades de cura.

En los últimos años, los avances científicos y tecnológicos permiten realizar estudios específicos y detectar tumores en estadios tempranos. No obstante, desarrollar una vida saludable ayuda a prevenir el cáncer. Entre las principales recomendaciones, se encuentran:

-Evitar el consumo de bebidas azucaradas y alcohol.

-Limitar las carnes rojas y embutidos.

-Disminuir el consumo de alimentos ultra procesados, altos en azúcares y en grasas.

-Comer frutas, verduras, cereales integrales y semillas.

-Hacer actividad física de forma regular.