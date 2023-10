Cuatro estudiantes de secundaria culminaron pasantía en la Municipalidad de Colón

Iara Ledesma, Máximo Orcellet, Nicole Hoffman y Agustín Sánchez son alumnos del anteúltimo año de la Escuela Técnica N° 2 de Colón que culminaron una pasantía remunerada de seis meses en la Municipalidad de Colón.



El entrenamiento fue su primera experiencia laboral y la realizaron en las áreas de Contaduría, Modernización y Tecnología y Capital Humano. Fueron recibidos por el Intendente José Luis Walser en su despacho donde contaron su experiencia.



El responsable de la dirección de Capital Humano Pablo Covato dijo sobre este programa de pasantías: "Es muy lindo que desde la Municipalidad podamos firmar convenios con las escuelas y formar a los chicos de los últimos años de secundaria".



"Fueron de gran ayuda los dos chicos que tuvimos en nuestra área, Nicole y Agustín se encargaban de la entrega de elementos de seguridad y de ropa a los empleados y la carga de planillas en el sistema" afirmó.



"Más allá de lo económico es una posibilidad que yo la tuve cuando era estudiante y me formó mucho de cara al futuro" señaló el director de Capital Humano.



Por su parte el director de Modernización y Tecnología Mauro Michelet, señaló: "Es muy lindo volver a contar con pasantes, incluso hay gente en la Municipalidad que empezó con pasantías, para ellos es una experiencia importante, hacía mucho que no se hacía".



Y agregó: "Incluso en la fiesta de la primavera los chicos vinieron, no faltaron ni pidieron días, la verdad que una responsabilidad impresionante de los chicos, gracias también al apoyo de la escuela y de José Luis Walser".





La experiencia de los jóvenes

Nicole, una de las pasantes, comentó: "Me pareció una experiencia muy buena ya que te da una cierta afinidad con las personas y en las tareas administrativas te va amoldando a lo que será un trabajo el día de mañana, es algo que recomiendo".



Por su parte Iara añadió: "Es la primera experiencia laboral que tenemos, se siente muy lindo, tener nuestra propia plata, empezar a entrar en el mundo del trabajo, te sentís independiente"



"Yo lo recomiendo al 100 por ciento, la Municipalidad es un buen lugar para hacer una pasantía" subrayó.



Agustín en tanto, afirmó: "Fue muy reconfortante en general, todos compañeros, de todas las personas que conocí en la Municipalidad ninguno tuvo ningún problema en explicarme nada y ayudarme en lo que necesité".



"El ambiente laboral es muy lindo, recomiendo que lo hagan sin dudas si tienen la posibilidad porque ayuda un montón al currículum y a ganar experiencia laboral, algo que queda a muy largo plazo" dijo la joven estudiante.





Mientras que a su turno, Máximo expresó: "Me ayudó bastante a entender cómo funciona la Municipalidad desde adentro, aprendí bastantes cosas como manejo de otros sistemas además de Office".



"Sumado a mis ganas de trabajar y a la necesidad de hacer todo bien, estaba en cada detalle, siempre me la pasaba preguntando, viendo qué hacer y cómo hacerlo mejor".



Y dijo para finalizar: "Me sirvieron mucho estos seis meses, está bueno para ganar experiencia, es un lindo lugar, está bueno que pueda brindar esta posibilidad la Municipalidad, puede servir para formar referencias, ayudar a armar un currículum, y puede ayudarte también a decidirte por una carrera" subrayó.