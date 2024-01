Crece la incertidumbre entre el personal del Parque Nacional El Palmar: trabajan sin contratos ni directivas

Tampoco se designaron a las nuevas autoridades del ente y no hay presupuesto para garantizar insumos básicos, como luz, agua y la atención de baños públicos.

Los trabajadores del Parque Nacional nucleados en ATE hicieron referencia a “las implicancias que trae aparejado la vigencia del DNU 84/2023, que pone a revisión la totalidad de los contratos en la Administración de Parques Nacionales”.

“Esta circunstancia nos encuentra a la fecha con el 50 % de los trabajadores de este parque nacional sin contrato firmado, en un estado de extrema vulnerabilidad y prestando sus servicios sin saber si se le liquidarán sus haberes, si cuentan con cobertura de ART y con las cargas sociales correspondientes”, afirmaron desde el gremio.

Luego advirtieron que no se cuenta con autoridades designadas formalmente, no hay titular de la Administración de Parques Nacionales (APN), ni tampoco Directores; y desde el 10 de diciembre de 2023 tampoco se cuenta con el Presupuesto correspondiente que garantice los insumos y servicios básicos (Luz, Agua, Servicio Ambulancia, atención baños públicos, Internet, etc).

Ante estas circunstancias, el personal del Parque Nacional El Palmar adhiere a la Jornada Nacional de Lucha convocada por ATE para este lunes 15: harán asamblea, retención de

Servicios y se manifestarán en el portal de acceso a partir de las 8.



Fuente: APF Digital