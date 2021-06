Covid-19: vacunación a docentes en San José

A fin de programar la campaña de vacunación del personal docente y no docente de Escuelas Públicas y Privadas de la localidad de San José, se emitió el siguiente comunicado.

Por motivos de organización y en coordinación con referentes locales y provinciales, la encargada de la misma será el Área de Salud Social y Comunitaria de la Municipalidad de San José.

La vacunación comenzará el día lunes 7 de Junio por la tarde en el Polideportivo Municipal con turnos preacordados, sectorizados por escuelas para evitar aglomeraciones. Cabe destacar que se citará a los docentes que se hayan inscripto en la página del Ministerio de Salud y que aparezcan en los listados actualizados presentados por Dirección Departamental de Escuelas. Las personas citadas previamente deberán concurrir al horario pre-establecido.

Acudir a los turnos programados con fotocopia de DNI.

Las personas que hayan presentado COVID, no podrán vacunarse hasta 3 - 6 meses posterior al alta del mismo, por disposición del Ministerio de Salud.

Cabe recordar que para aquellos que aún no se hayan inscripto, el link para hacerlo es el siguiente: https://vacunacion.argentina.gob.ar/vacunacion/inscripcion/AR-E



Asesoramiento

Debido a la gran cantidad de inquietudes se re-organizó el asesoramiento del personal docente que no figuren en listados del Ministerio de Salud y que no hayan sido citados previamente. A partir de las 15:00 hs se comenzará a asesorar de la siguiente manera:



HORARIOS



15:00 hs

Esc. N° 54 Carlos Sourigues

Esc.Nº 9 Francisco Narciso de Laprida

Esc. N° 32 Nina Pronunciamiento

Esc. N° 7 Godoy Cruz

Esc. N° 83 Justo José de Urquiza



15:30 hs

Esc. N°1 Colonia San José



16:00 hs

Esc. Nº 6 Martin Rodriguez

Esc. N° 31 Pasito de las Piedras

Esc. Nina N°12 Juan Bautista Alberdi

Esc. N° 69 Tierra del Fuego

Esc. N° 5 Nicolás Rodríguez Peña



16:30 hs

Esc. Secundaria N° 9 Héroes de Malvinas

Esc.Técnica N°6 J.F.A.Forclaz

Esc. N°6 Esmeralda Bertelli

Escuela Sec. Nº 10 Juan. B. Alberdi



17:00 hs

Esc.Nº 53 Alejo Peyret

Esc. N°110 J.J de Urquiza

Instituto Niño Jesús D-6



17:30 hs

ESJA Nº 51

EPJA Nº 51 25 de Mayo

Escuela Municipal de Oficios Gervasio Artigas

Centro de Capacitación Laboral N° 147

Coordinación Dptal. De Jóvenes y Adultos

Centro de Capacitación Laboral N°148

Centro de Capacitación Laboral N°150

Centro de Capacitación Laboral N°154

Centro de Capacitación Laboral N°309

Centro de Capacitación Laboral N°487

Programa Presentes



18:00 hs

ENS. Dr. L.C. Ingold - ext. aul. San José

Instituto Comercial D-46

Personal docente que presente dudas y no corresponda a ninguna de las Escuelas previamente mencionadas.



Recordar concurrir en los horarios asignados por escuela para evitar aglomeraciones, con captura de pantalla de la inscripción a la vacunación y DNI (deben estar registrados en el listado de Departamental de Escuelas). De esta forma se podrá acceder a la vacunación u obtener un obtener un turno programado.