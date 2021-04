Covid-19: Realizarán una vacunación masiva en el Polideportivo Municipal de San José

Desde el Hospital San José se informó esta mañana que este jueves 15 de abril desde las 12:30, se implementará un operativo masivo de vacunación en el Polideportivo Municipal de San José, destinado a personas mayores de 70 años que aún no recibieron la primera dosis.

Este martes se recibieron 200 nuevas dosis que se sumarán a otras 100 que hay disponibles, por lo que este jueves piensan citar a aproximadamente 300 personas para ser vacunadas y de esa forma achicar la brecha que se originó principalmente por la carencia de un freezer capaz de conservar adecuadamente las vacunas.

Desde el hospital informaron que quedan 400 personas mayores de 70 años que aún no recibieron su primera dosis, por lo que los 100 que queden afuera en el operativo de mañana, posiblemente sean citados a inicios de la semana que viene junto con la franja de personas de 60 a 69 años que también comenzaría a recibir la vacuna en breve.

Según pudo saber "San José Web", para este operativo irán todas la vacunadoras en extra turno y las personas a vacunar van a ser llamadas por teléfono previamente para coordinar el horario.

La persona mayor que no tenga internet, puede llamar al hospital de 10 a 12 para que lo inscriban en la lista de la provincia.

En San José ya van vacunados un total de 610 adultos mayores, se terminó con la brecha de los 90 y 80 años y esta semana se estuvo aplicando la dosis a personas de 76 años hacia arriba.

La segunda dosis esta prevista ser aplicada después de 3 meses, estiman para junio.