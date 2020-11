Construirán módulos sanitarios en lugares de veraneo para atender posibles contagios en temporada

El ministro de Obras Públicas,Gabriel Katopodis, y su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens, anunciaron ayer, en Casa Rosada, la construcción de 18 módulos sanitarios en lugares turísticos para atender posibles contagios de coronavirus durante la temporada de verano.



Los módulos demandarán una inversión de $2.705,4 millones y permitirán mejorar la atención ante emergencias durante la temporada de verano, informaron fuentes oficiales.



"Estos dispositivos estarán en 18 localidades gobernadas por el oficialismo y la oposición, y serán espacios de cuidados y diagnósticos para atender y cuidar a todos los argentinos que deseen tomarse unos días de descanso. Esto es parte del esfuerzo que hicimos para ampliar nuestro sistema de salud en medio de esta pandemia", señaló Katopodis.



Estarán emplazados en Buenos Aires (Mar del Plata, Villa Gesell, San Bernardo del Tuyú, Necochea, Monte Hermoso), Córdoba (Mina Clavero, Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano y Valle de Punilla), Entre Ríos (Colón), Jujuy (Quebrada de Humahuaca), Salta (Cafayate), Misiones (Puerto Iguazú), Chubut (Puerto Madryn), Río Negro (Bariloche y Las Grutas) y Tierra del Fuego (Ushuaia).



El titular de la cartera de Obras Públicas aseguró que estos módulos, "fundamentalmente de diagnóstico rápido", son parte de "una infraestructura hospitalaria que quedará" en los lugares donde se instalen "una vez superada la pandemia".



El funcionario destacó el trabajo realizado desde el Estado Nacional con la construcción en abril de 12 hospitales modulares, para "fortalecer toda la red pública de salud", junto a la la incorporación de "más de 3 mil camas en todo el país".



"Este esfuerzo lo hacemos con la participación muy activa de los gobiernos provinciales y de cada uno de los municipios", ponderó.



Por su parte,Lammensdestacó la "definición política" del Gobierno para que "efectivamente tengamos temporada" y consideróque el despliegue de estos módulos obedece a la decisión de "tener una temporada de verano que será atípica y en cumplimiento de los protocolos sanitarios".



"El turismo representa el 9 por ciento del PBI y genera 250 millones de pesos al año. Vamos a cumplir con los protocoles de salud en todos los lugares y de esta forma evitaremos la posibilidad de un rebrote", señaló Lammens.



El funcionario indicó, además, que los turistas de países limítrofes que ingresen al país deberán tener un PCR negativo de 72 horas, una declaración jurada de no presentar contagios y un seguro médico.



"Un millón de familias argentinas viven de lo que genera el turismo",remarcó Lammens, para luego referirse a la publicación en el Boletín Oficial de la resolución administrativa que "abre las fronteras" para recibir "extranjeros de países limítrofes" y"bajo todos los cuidados del caso" y "sin poner en riesgo nada de todo lo logrado hasta acá" y el "esfuerzo que hemos hecho los argentinos" durante la pandemia.



En ese sentido, aseguró que la temporada turística forma parte de una "agenda de pospandemia" y de la "reconstrucción y reactivación" porque "el turismo ocupa un lugar muy importante de la economía".



El funcionario precisó que la recepción del turismo de países limítrofes es hasta el momento "una prueba piloto" y que es probable que se "extienda" a ciudadanos de otras naciones.



"En principio abrimos fronteras aéreas y las fluviales con Uruguay.Lo que nos permite es poder regular el flujo y saber cuánta gente viene al país. En principio será solamente para el Área Metropolitana. El Ministerio de Salud y el Gobierno porteño consideran que está dada la situación y que no se pone en riesgo la situación epidemiológica", sostuvo



Por su parte,Martín Gill, secretario de Obras Públicas, dijo a Télam que la estrategia de los centros modulares tiene que ver con "el diagnóstico rápido, el aislamiento y con la derivación a lugares de atención que reúnan la complejidad no solamente por las cuestiones técnicas, sino fundamentalmente por el recurso humano, que es escaso".



La apuesta del Gobierno es alcanzar un nivel de la actividad turística del 60 por ciento en comparación con los números registrados en la temporada pasada,según señalaron a Télam fuentes oficiales.



Del anuncio participó tambiénla subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Turismo Nacional, Inés Albergucci.



Cada unidad tendrá una extensión de 655 m2 y contará con una sala de espera, box de testeo, área de aislamiento, sector de monitoreo, shockroom, área de laboratorio y sector destinado a tareas administrativas.







Cómo serán los módulos sanitarios



Al igual que los Hospitales Modulares de Emergencia, se montarán e instalarán con módulos habitacionales prefabricados, con la incorporación de accesorios e instalaciones exteriores para su correcto funcionamiento.



El proceso de adquisición y montaje será realizado por el Ministerio de Obras Públicas sobre las plateas de hormigón desarrolladas por los municipios y/o las provincias, que deberán contar con conexiones de servicios y obras complementarias.



Los Centros Modulares Sanitarios fueron desarrollados por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el apoyo técnico y equipamiento de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).



El proceso de contratación será fiscalizado en su totalidad por CIPPEC y Poder Ciudadano, en el marco del Observatorio de la Obra Pública, según se informó oficialmente.



Al comienzo de la pandemia de coronavirus, el presidente Alberto Fernández instruyó la construcción y puesta en marcha, "en tiempo record", de 12 Hospitales Modulares de Emergencia para fortalecer el sistema público de salud, de los cuales 8 se encuentran ubicados en el AMBA y 4 en el interior del país, en la ciudad de Córdoba, Mar del Plata (Buenos Aires), Granadero Baigorria (Santa Fe) y Resistencia (Chaco).



En paralelo, desde el Gobierno avanzan con la construcción de 30 Unidades Sanitarias Carcelarias para fortalecer la asistencia en los sistemas penitenciarios; y de 10 Centros Sanitarios Fronterizos en distintas provincias.







Fuente: Telam