Consejos para combatir y erradicar problemas de humedad en la casa

Los problemas de humedad en las casas son comunes. Lamentablemente, esta puede causar daños tanto en la estructura de la vivienda, como en la salud de sus habitantes. Por ello, es esencial darle una solución inmediata.

Sin embargo, no siempre es fácil lograrlo. Ya sea porque no podemos descubrir las causas o porque las soluciones propuestas solo funcionan por poco tiempo, es habitual que el problema persista.

En este punto, resulta importante saber que siempre existe una solución, y que esta dependerá de los factores causantes. Por ello, presentamos una serie de consejos para combatir y erradicar los problemas de humedad en casa.



Consejos para combatir y erradicar problemas de humedad en el hogar



Detectar la humedad

La humedad tiene muchas manifestaciones dentro de la casa y es fundamental conocerlas para poder actuar. Unas de las más perceptibles son las manchas de moho. El hongo se esparce por las paredes, lo cual no solo es antiestético, sino que puede causar problemas respiratorios.

El levantamiento del revoque o la aparición de manchas o globos en la pintura, también son otras formas muy visibles de una fuente de humedad.

Al detectar el problema, es necesario solucionarlo rápidamente. Solicitar créditos online es una forma veloz de frenarlo, antes de que cause mayores daños.



Diferenciar las causas y tipos

Para frenar la humedad, debemos conocer sus causas. En primer lugar, la humedad por condensación se detecta fácilmente cuando encontramos pequeñas gotas en las superficies, como ventanas o paredes.

Por su parte, la humedad por filtración provoca manchas y deterioro en el revoque de techos y paredes. Se origina por fallas en la estructura, problemas de aislamiento o caños rotos.

Finalmente, otra causa habitual es por capilaridad. Es fácil de distinguir porque la humedad asciende por las paredes desde el piso.



Solucionar de forma casera

La humedad por condensación es fácil de frenar si la causa es la falta de ventilación. Debemos abrir puertas y ventanas al menos dos veces por día, durante diez minutos.

Para eliminar las manchas de moho podemos aplicar vinagre con un pulverizador. Esto matará los hongos, pero no detendrá el paso de la humedad. Es importante protegerse con guantes y tapabocas, para no respirarlos.

Afortunadamente, existen en el mercado muchos productos impermeabilizantes. Frenar las filtraciones con ellos y arreglar la estructura, es fundamental. Si no se reparan las fuentes, el problema persistirá.



Consultar a un profesional

Siempre que no podamos darle solución, deberemos hablar con un profesional. Este se encargará de detectar las causas y proponernos una solución.

Lo ideal es recurrir a personas especializadas, ya que sino, es probable que terminemos invirtiendo más dinero en soluciones a corto plazo. Si el profesional es reconocido y brinda garantías sobre su trabajo, seguramente podemos confiar en él.

Es esencial no caer en manos de personas que cobran menos pero que no tienen un conocimiento profundo sobre el tema.

El problema de humedad es común en todos los hogares. Debemos frenarlo a tiempo para evitar daños de mayor gravedad.