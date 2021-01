Colón y San José definieron medidas conjuntas para evitar mayores contagios de Coronavirus

El corte de la actividad comercial y de todas las actividades hasta las 2 de la madrugada y el control de la circulación mediante un operativo con las fuerzas de seguridad (Policía, Prefectura y Gendarmería) a partir de las doce de la noche, para controlar reuniones en espacios públicos, son las medidas anunciadas este martes por los Presidentes Municipales de la Ciudad de Colón José Luis Walser y de San José Gustavo Bastián, acompañados por representantes de fuerzas de seguridad, el Jefe de Prefectura Cristian Rodríguez, el Jefe de Operaciones de la Policía Departamental Cristian Koch, y los directores de los Hospitales de Colón Norma Hernández y de San José Marcos Luciani. Estuvieron presentes además funcionarios municipales de ambas localidades.

Los anuncios surgen a partir de la situación epidemiológica actual, el incremento de casos de coronavirus y de las sugerencias por parte de las autoridades sanitarias, debido a la referencia sobre reuniones nocturnas donde se habrían contagiado que realizan las personas que dieron positivo al test.

Si bien no se descartan nuevas medidas conforme a las decisiones de nación y provincia y del curso de la enfermedad en Colón y San José, las restricciones se extenderán hasta el 17 de enero con posibilidades de extenderlas. En la rueda de prensa se pidió además que se informen los síntomas en cuanto antes como así también que no se nieguen los nexos para poder cortar la circulación del virus.

"Venimos evaluando la situación desde la semana pasada y ante esta situación hemos definido algunas medidas en el marco de la razonabilidad como hemos hecho todo este tiempo" dijo al respecto José Luis Walser. "Es una situación epidemiológica esperada que se había previsto en más de una oportunidad, hay una decisión a nivel nacional y provincial de incentivar la circulación y el turismo y todo eso trae aparejado consecuencias sanitarias".

El Presidente Municipal de Colón agregó en ese sentido: "Estas decisiones que tomamos tienen que ver con el cuidado de nuestros vecinos y el cuidado y desarrollo de nuestra comunidad, el objetivo es impactar lo menos posible en todas las actividades que tan resentidas han venido estando".

Por su parte el Intendente de San José expresó: "La idea es poder disminuir y restringir el movimiento, después de analizar con los equipos de salud y las fuerzas de seguridad las situaciones y el por qué de este aumento de casos, se viene dando la particularidad de que venimos teniendo muchas reuniones sociales en estos últimos días, esto genera un problema y contagios y la masividad de positivos que venimos teniendo" sostuvo Gustavo Bastián.

"Por eso es importante que entre todos la responsabilidad social individual, porque más allá de las medidas que tomamos como gobierno municipal y los esfuerzos que hace el sistema de salud y las fuerzas de seguridad, necesitamos la colaboración de todos los ciudadanos" señaló.



Preocupación

La Directora del Hospital San Benjamín de Colón Norma Hernández, comentó que vienen transmitiendo a las autoridades la preocupación respecto a situaciones que agravan el cuadro general de contagios.

"Eso se vio confirmado en el reporte de ayer lunes en el cual la cantidad de casos de la ciudad prácticamente iguala la cantidad de casos que había habido previamente en el Departamento" aseveró Norma Hernández.

"Hay un aumento de la transmisibilidad, y también de las consultas y lo que más nos preocupa es que estamos viendo que la gente no está respondiendo en cuanto a las medidas de prevención que hace más de nueve meses estamos machacando sobre el uso del tapaboca, la distancia entre las personas y no compartir mate, vasos o botellas".

"A veces cuando comienzan con síntomas consultan tardíamente para tratar de ver si pasan por el cuadro sin que necesiten aislarse, y además muchas veces no refieren ningún contacto".

Y recomendó: "Le pedimos a la gente que reflexione, a esto lo paramos entre todos, que todo el personal de Salud está realmente cansado y a pesar de todo sigue trabajando, y realmente hay momentos en que es muy difícil mantener este trabajo en la medida en que se está haciendo, cuando uno siente que el sistema sanitario están tirando el carro para un lado y el resto de la sociedad para el otro".

En tanto que Marcos Luciani, Director del Hospital de San José, añadió: "Estamos muy preocupados, observamos un terrible relax de la población, que hay una franja de edad que va de los 20 a 40 años, que viene a la casa de reuniones sociales y contagia a familiares" afirmó. "Tenemos el grave problema de no negación de nexos sino lo que es peor el ocultamiento de datos lo que dificulta mucho a nosotros encontrar el nexo".

"La gente tiene que entender, sobre todo los empleadores, cuando les dicen a sus empleados que nieguen los contactos, de la gravedad de la situación, si esto se ha duplicado, en catorce días seguramente va a seguir aumentando" indicó.