Colón: Walser encabezó una reunión de trabajo de la Junta Municipal de Defensa Civil

Se realizó una nueva reunión con los integrantes de Defensa Civil de la Ciudad de Colón, dependiente del presidente del Departamento Ejecutivo Municipal, establecido por la Ordenanza N° 56/2013 y que no se había puesto en práctica. Luego no se habían podido realizar las reuniones debido a la pandemia.



A partir de una serie de instancias que se dieron previas a la reunión del lunes, se ha venido articulando y poniéndose de acuerdo sobre qué medidas tomar, ante la necesidad de una herramienta que se identifique con cualquier estado de situación.



La reunión estuvo encabezada por el Intendente José Luis Walser y participaron fuerzas de seguridad, bomberos, representantes de salud y educación y funcionarios municipales, entre otros.



"Impulsamos un plan integral, una herramienta mediante la cual se proponen soluciones que le dan lugar a la participación de múltiples actores con la necesidad de planificar, basado en la prevención, con el fin último de integrar todos los esfuerzos y así aumentar los resultados positivos y optimizarlos" dijo el Secretario de Desarrollo Comunitario Oscar López.



Añadió, además: "Se propone un trabajo interdisciplinario con el sector privado, el público, el educativo, con las partes no gubernamentales y también de la sociedad civil, se le dio también intervención al consejo de asociaciones intermedias".



"La idea de esta herramienta es que la Ciudad tenga elementos de trabajo donde todos los recursos estén aunados y respondan en un mismo sentido, hay un coordinador de la Junta que es elegido por los mismos miembros, y un plan estratégico que tiene que ver con la reducción de todos los riesgos" señaló López.



Cada organización, inclusive la Municipalidad, debe presentar ese plan que será incorporado a un plan integral, la reunión fue para alinearse en función de ese plan integral, pidiendo la participación con los planes particulares a bomberos, policía, salud, prefectura, gendarmería y demás actores.



Se estableció una próxima reunión y un coordinador que será el nexo entre el Presidente Municipal y la Junta propiamente dicha, donde se formulará el documento definitivo y mediante la presentación de cada representante, se conformará formalmente la junta.