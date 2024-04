Colón: Se soluciona una pérdida de agua que requiere una gran logística

La Municipalidad de Colón viene llevando a cabo desde hace unos años, el trabajo de reemplazo de vieja cañería de asbesto cemento, anulando conexiones antiguas y construyendo nuevas cámaras.



Esta tarea también se realiza en calle Moreno casi Hernández para cerrar las opciones de una pérdida de agua en la red de impulsión principal. Para ello, el martes por la mañana fue interrumpido el suministro de agua potable, volviendo a la normalidad hacia la tarde. El miércoles se continuará con el trabajo que requiere la rotura de hormigón a una importante profundidad para lo cual se cortará el suministro a partir de las 6,30 hasta el mediodía.



Luego de algunas semanas de espera llegó una pieza muy importante para la Municipalidad de Colón. Se trata de una curva específica que no se consigue en el país.



"Las roturas usuales son las uniones de los caños, pero en este caso se trata de la única curva de ingreso al tanque, entre la unión desde la curva hacia la cámara que deriva a la ciudad se encontraba la pérdida que buscábamos" explicó el secretario de Obras y Servicios Públicos, Ingeniero Claudio Lara.



También, agregó: "Al saber que la pérdida era muy próxima a la curva se optó por llamar a licitación y comprar una curva de repuesto que fue fabricada en Brasil, esa pieza de repuesto por seguridad la contamos desde el viernes, esperando el momento de iniciar hoy esta maniobra de reparación".



El secretario de Obras y Servicios Públicos comentó, además: "Se trabajó en la adquisición de repuestos preparados para la emergencia, se cuenta con las uniones, aros de goma y caños de repuesto, no había en reposición que no es común que se rompa, es la curva" sostuvo el ingeniero Claudio Lara.