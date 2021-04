Colón: La Municipalidad y las fuerzas de seguridad refuerzan el trabajo conjunto

Convocados por el Presidente Municipal José Luis Walser, se llevó a cabo una reunión de trabajo junto a las fuerzas de seguridad, con la finalidad de aunar criterios en la implementación de las medidas establecidas por la provincia a través del Decreto N° 808 del Gobierno de Entre Ríos al cual adhirió la Ciudad Colón en el marco de la actual situación sanitaria. Estuvieron presentes el Jefe Departamental de Policía Héctor Villalba, el subjefe Emilio Piaggio, El jefe de Gendarmería Damián Méndez, el Jefe de Prefectura Cristian Rodríguez, el oficial Auxiliar Jorge Pereira Méndez, los Secretarios Municipales de Gobierno Pablo Trevisan, de Turismo y Cultura Silvia Vallory, de Hacienda Gabriel Schild, y la jefa de Inspección Municipal Patricia Martínez.





"Evaluamos la implementación de este nuevo Decreto y reforzaremos el trabajo conjunto para poder llevar este mensaje, más allá del control y de la imposición, sino desde la concientización hacia los vecinos" sostuvo José Luis Walser al término del encuentro. Y agregó: "Venimos reuniéndonos con todos los sectores de la Ciudad, donde llevamos este mensaje, la situación sanitaria que tenemos es preocupante y compleja, debemos ajustar los protocolos en cada una de las actividades, y entender que ya no es momento para buscar ni culpables ni responsables" indicó el Intendente de Colón.



"Debemos hacernos responsables en las distintas actividades en el trabajo que realizamos pero también en el orden personal y privado, que por ahí es la mayor dificultad en el cumplimiento de las medidas de higiene". "Necesitamos volver a profundizar en la conciencia social, en la responsabilidad individual, que son las herramientas que tenemos hasta que podamos estar todos vacunados que es la herramienta definitiva para la pandemia" afirmó José Luis Walser.



El jefe de Gendarmería Damián Méndez explicó que desde la fuerza se brindará un apoyo tanto al personal de tránsito municipal "en lo que es la recorrida por la localidad y los barrios, como así también en la Costanera apoyando a Prefectura con recorridas en moto vehículos, sin descuidar nuestra actividad de lo que es las Rutas 135 y Autovía 14". "Concientizamos a la gente de tomar las medidas que corresponde, el barbijo, el distanciamiento, para prevenir y cuidarnos entre todos" afirmó.



Por su parte el Jefe de Prefectura Cristian Rodríguez expresó: "Vamos a continuar los controles que venimos haciendo y aunamos los esfuerzos para aumentarlos en algunos sectores de la Ciudad". "Desde Prefectura seguimos con los controles fluviales a lo largo de todas las fronteras que ocupa a la jurisdicción de Prefectura y también incorporando algunos esfuerzos aunados con gendarmería y policía a nivel local dentro de la Ciudad, siempre concientizando y en el caso que corresponda tomando otras medidas con los incumplimientos" dijo el jefe de Prefectura.



El jefe Departamental de Policía Héctor Villalba dijo por su parte: "Vamos a seguir trabajando en la forma en que lo venimos haciendo, en el control de la permanencia en los lugares públicos a partir de las 20 horas, no así cuando están transitando, y de 0 a 6 donde pueden transitar solamente aquellos que justifiquen que van a una farmacia o a un lugar de trabajo" puntualizó.



Las nuevas medidas

Se suspenden eventos y espectáculos musicales, culturales que impliquen concurrencia de público, salones para fiestas y salas de entretenimiento.

Continúa la restricción de circulación de personas de 0 a 6 todos los días.

El transporte público urbano e interurbano de pasajeros seguirá funcionando de acuerdo a los protocolos vigentes.

Se prohíben las competencias deportivas provinciales, zonales o locales de carácter profesional y amateur no habilitadas expresamente por autoridades nacionales.

Se prohíbe la permanencia de personas en plazas, espacios y paseos públicos, todos los días entre las 20 y las 6.

Se suspenden las reuniones sociales en domicilios particulares y continúan habilitadas las familiares hasta 10 personas.

Se podrán realizar actividades y reuniones sociales de hasta 20 personas en espacios públicos, al aire libre, de 6 a 20.

Las actividades en espacios cerrados de clubes, gimnasios, cines e iglesias funcionarán con una ocupación del 50% de la capacidad del lugar y un máximo de asistencia de 50 personas. Deben respetarse los protocolos vigentes.