Colón firmó el convenio del programa Argentina Construye Solidaria

Gestionado junto a la Municipalidad de Colón y la provincia, este jueves se formalizó el convenio mediante el cual se destinarán fondos del programa Argentina Construye Solidaria del Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Nación. El Presidente Municipal José Luis Walser firmó el convenio en un acto desarrollado en forma virtual del cual participaron la Ministra de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos Marisa Paira.

Participaron funcionarios nacionales y provinciales e Intendentes de la provincia de Entre Ríos. Más de sesenta municipios accedieron a los fondos para promover proyectos de organizaciones civiles que realizan tareas comunitarias o acompañamiento barrial.

Los fondos se utilizarán para la adquisición de insumos y materiales para la realización de obras menores que impliquen una mejora de las condiciones físicas y de funcionamiento, atención y permanencia en la sede de las entidades seleccionadas que en el caso de la Ciudad de Colón son Club de Colonia Hugues, la Fundación "Arbolar", el Hogar de Niñas "San Francisco de Asís", la Escuela "Rayo de Luz", la Parroquia del Carmen y la Iglesia "Vida Plena".

José Luis Walser agradeció al Presidente de la Nación Alberto Fernández, al Gobernador Gustavo Bordet y a la propia Ministra por "la mirada federal y amplia que ha tenido este programa porque ha llegado a todas las Intendencias, sobre todo en este tiempo de pandemia donde nos ha puesto a prueba a todos los estados, nacional. Provincial y municipal sobre todo porque es en el territorio donde pasan las cosas" dijo al tomar la palabra en la reunión.

"Este tipo de programa fortalece a las instituciones que fueron actores fundamentales en este tiempo porque el estado no ha podido por más que haya hecho el mayor de los esfuerzos no ha podido llegar a todos lados, y las instituciones siempre estuvieron dándonos una mano" señaló José Luis Walser.

Agradeció además "tener el federalismo que necesitamos para afrontar cuestiones como esta pandemia que si no lo hacemos de manera unida no lo podemos hacer, la presencia del estado ha sido fundamental para los vecinos, desde cuidarlos hasta alimentarlos". "Es lo más importante, acercar el estado a los vecinos y solucionarles los problemas" puntualizó el Presidente Municipal de Colón.