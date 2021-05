Colón entre los 14 departamentos entrerrianos alcanzados por las nuevas restricciones

Las medidas afectan a los distritos actualmente clasificados como de “alto riesgo epidemiológico sanitario” y en “alarma epidemiológica y sanitaria”.

Las autoridades sanitarias nacionales calificaron a Colón, Concordia, Diamante, Federación, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas, La Paz, Nogoyá, Paraná, San Salvador, Tala, Uruguay y Villaguay, como distritos con “alto riesgo epidemiológico sanitario”, de acuerdo al mapa que mostró anoche el Presidente al anunciar las nuevas restricciones.

En estos 14 departamentos entrerrianos quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial; estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar; y solo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18 horas, o por razones especialmente autorizadas.

Si bien aún no se publicó el decreto nacional que establece estas nuevas medidas, quedarían afuera de estas disposiciones los departamentos Feliciano, Federal y Victoria.

En total en todo el país, hay más de 170 jurisdicciones que serán afectadas por las nuevas restricciones, que tendrán vigencia por nueve días, desde las 00:00 horas de este sábado y hasta el domingo 30 de mayo inclusive, con el objetivo de frenar la escalada de contagios.

La decisión, que tuvo el respaldo de todos los gobernadores, respetará el funcionamiento de las actividades esenciales. Además, las autoridades resolvieron restablecer el feriado puente del 24 de mayo, al entender que ya no es necesario cancelarlo para desincentivar la circulación.

El Ministerio de Salud de la Nación informó que actualmente en Argentina hay 5.951 personas con coronavirus internadas salas de terapia intensiva, una cifra nunca antes alcanzada desde que comenzó la pandemia.





Se difundió el siguiente listado de distritos donde regirán las nuevas medidas:

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): Ciudad de Buenos Aires; Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban, Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.

Provincia de Buenos Aires: los partidos bonaerenses de 9 de Julio, Azul, Balcarce, Bragado, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Coronel Suárez, General Alvarado, Junín, La Costa, Lincoln, Lobos, Mercedes, Necochea, Pehuajó, Pergamino, San Pedro, Tandil, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, General Pueyrredón y Bahía Blanca.

Catamarca: ciudad capital.

Chaco: General Güemes, Libertador General San Martín y San Fernando.

Chubut: Escalante y Futaleufú.

Córdoba: Calamuchita, Capital, Colón, Cruz del Eje, General Roca, General San Martín, Marcos Juárez, Presidente Roque Sáenz Peña, Punilla, Río Cuarto, Río Primero, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

Corrientes: Curuzú Cuatiá, Goya, Mercedes, Monte Caseros y Santo Tomé.

Entre Ríos: Colón, Concordia, Diamante, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas, La Paz, Nogoyá, Paraná, Uruguay, San Salvador, Tala y Villaguay.

Formosa: ciudad capital.

Jujuy: Palpalá.

La Pampa: ciudad capital y Maracó.

Mendoza: ciudad capital, General Alvear, Godoy Cruz, Guaymallén, Junín, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, San Martín, San Rafael y Tunuyán.

Misiones: Apóstoles, Cainguás, Eldorado y Montecarlo.

Neuquén: Zapala y Confluencia.

Río Negro: Adolfo Alsina, Avellaneda, Bariloche y General Roca.

Salta: Metán.

San Juan: ciudad capital, Caucete, Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia y Santa Lucía.

San Luis: ciudad capital y General Pedernera.

Santa Cruz: Deseado y Güer Aike.

Santa Fe: Belgrano, Caseros, Castellanos, Constitución, General López, General Obligado, Iriondo, Las Colonias, San Cristóbal, San Jerónimo, San Justo, San Martín, Capital y el Gran Rosario (Rosario y San Lorenzo).

Santiago del Estero: ciudad capital, La Banda, General Taboada y Río Hondo.

Tierra del Fuego: Río Grande y Ushuaia.

Tucumán: Burruyacú, Capital, Chicligasta, Cruz Alta, Leales, Lules, Monteros, Río Chico, Tafí Viejo y Yerba Buena.





Fuente: APF Digital