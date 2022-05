Colón: Cargaron unas 200 cubiertas en desuso con destino a una planta de tratamiento de Rosario

Una nueva carga de neumáticos para su reciclado se llevó a cabo en el vertedero municipal de Colón, con destino a una planta de tratamiento de la Ciudad de Rosario.

Cabe señalar que este nuevo viaje con cubiertas en desuso, alrededor de 200, tiene un doble propósito. Por un lado, se van eliminando aquellas que son retiradas de distintos lugares de la Ciudad y acopiadas en el vertedero. Las cubiertas son proclives a la cría de mosquitos al acumular agua y además no se degradan.



Pero por otro lado el camión que traslada las mismas vuelve el día lunes con material asfáltico adquirido por la Municipalidad, aprovechando el mismo viaje. La empresa que recibe las cubiertas entrega al Municipio un certificado de disposición final y no cobra por el trabajo de proceso de las mismas.

