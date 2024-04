Cáncer Colorrectal: La importancia de detectarlo a tiempo

El cáncer colorrectal se puede prevenir y curar llevando adelante una serie de medidas que contribuyen a cuidar la salud. En tal sentido, se recomienda consumir una dieta rica en fibras, disminuir el consumo de carnes rojas y grasas de origen animal, realizar ejercicio físico regularmente, moderar el consumo de alcohol y evitar el tabaco.

El titular del IPC, Nicolás Fernández, indicó que “el 75 por ciento de los casos se da en personas que no presentan antecedentes familiares ni personales asociados a la enfermedad”. En tal sentido, añadió: “Por eso es importante que tanto hombres como mujeres puedan realizar una consulta médica y estudios preventivos a partir de los 50 años”.

Este tipo de cáncer comienza con una lesión llamada pólipo o adenoma que crece lentamente y puede transformarse en un cáncer si no se detecta y se extirpa a tiempo. El descubrimiento temprano hace que las posibilidades de curación sean superiores al 90 por ciento y los tratamientos menos invasivos.

Actualmente, desde el IPC se trabaja para reactivar la implementación del Programa provincial de Cáncer Colorrectal, en coordinación con las direcciones generales del Primer Nivel de Atención y de hospitales. A través de esta medida, se busca localizar aquellos pacientes en riesgo de tener tumores en estadios tempranos o lesiones potencialmente cancerígenas, mediante la implementación del test de sangre oculta en materia fecal o colonoscopia según corresponda.

En los hospitales San Martín de Paraná, Delicia Concepción Masvernat de Concordia, Centenario de Gualeguaychú, Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay y San Benjamín de Colón se realizan colonoscopías. Este estudio permite detectar de forma temprana el cáncer de colon y recto, ya que el tiempo entre la aparición de los pólipos y el desarrollo de la enfermedad es de unos 10 a 15 años, y a su vez estas lesiones se pueden eliminar endoscópicamente previniendo la aparición de tumores.

Por otro lado, el test es una prueba rápida y sencilla que permite conocer si hay sangre que no se ve a simple vista. No requiere preparación y el paciente puede realizarlo en su hogar. Si este test es positivo, corresponde realizarse una colonoscopia para confirmar el origen del sangrado, pero si es negativo debe repetirse la prueba nuevamente en dos años.