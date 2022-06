Cómo ve la Generación Z el amor y su rechazo a pasar por el altar

La Generación Z, la generación socialmente activa que está reestructurando la forma de trabajar y que está provocando tendencias en la moda, la tecnología y el pensamiento, no está demasiado preocupada por casarse. Según una encuesta realizada en 2021 por Simple Escorts, un conocido portal de citas y escorts, sus usuarios no están tan centrados en el matrimonio como los millennials o los baby boomers. Están abiertos a una relación, pero pasar por el altar no encabeza su lista de cosas por hacer.

Las redes sociales y el auge de las citas online o contratación de servicios de escort en Buenos Aires han cambiado para siempre las citas de los millennials y la generación Z. A pesar de que un enganche / relación estaba a sólo un golpe de distancia, en 2018, 1 de cada 4 adultos jóvenes pasó el año célibe.

Se documentó que la soledad también estaba en aumento, lo que sin duda fue exacerbado por la pandemia de COVID-19. Con opciones ilimitadas y preocupaciones sociales más urgentes urgentes más allá de las relaciones, puede que sea más difícil conectar.

También es cierto que los jóvenes de hoy en día quieren tomarse su tiempo para encontrar a alguien. La gente es reacia a las relaciones a largo plazo porque son más introspectivas sobre el tipo de relaciones que quieren tener.

Además, después de que algunos miembros de la Generación Z hayan vivido cómo sus abuelos se divorciaban y se arrepentían profundamente del matrimonio, parece que están adoptando un enfoque diferente del amor y el compromiso. La esperanza es que los escollos de sus predecesores no se conviertan en los suyos.

Las mujeres y el matrimonio

En el caso de las mujeres, antiguamente el matrimonio se apoyaba antes en la seguridad económica. Cuando se piensa en el aspecto puramente transaccional del matrimonio, no es de extrañar que el amor no siempre estuviera llamado a ocupar un lugar destacado. Los maridos pagaban las facturas, las mujeres cuidaban el hogar y punto. Sin embargo, esa dinámica era restrictiva y dio paso a respuestas legales relajadas a los abusos.

Los matrimonios del siglo XX tuvieron su parte justa de problemas: la infidelidad y las prisas debido a la situación pendiente de otra guerra mundial también estaban entre ellos.

Sin embargo, la libertad de evitar, o rechazar, el matrimonio también ha ganado popularidad, con mujeres jóvenes libres de vivir sus vidas en sus propios términos y disfrutar del sexo en Capital Federal de forma libre. Así que cuando la Generación Z decide comprometerse románticamente, el momento tiene el espacio para llegar después de haber disfrutado de su vida y no porque estén corriendo hacia ella. Pero abrazar la experiencia no significa casarse de inmediato.

En este contexto, las citas pueden prolongarse y pueden surgir definiciones más progresistas del amor.

No obstante, el matrimonio no ha muerto. El 80% de la generación Z quiere casarse en algún momento. Pero casarse ya no es el núcleo de la vida. Ven los problemas históricos de la institución y son lo suficientemente valientes como para intentar solucionarlos, a su manera, por supuesto. También quieren convertirse en personas completas, con experiencia de vida, antes de tratar de atar a alguien a largo plazo.



Así que sí, el amor está vivo. Sólo está en el taller para ser reparado mientras la nueva generación opta por una nueva pintura.