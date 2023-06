Cientos de motos se reunieron en el puerto con el Distinguished Gentleman's Ride 2023

The Distinguished Gentleman's Ride (DGR) llegó nuevamente este domingo a la Ciudad de Colón, Entre Ríos, este domingo en forma simultánea con diferentes provincias argentinas y más de 100 países.



La actividad se llevó a cabo en la explanada del puerto donde se exhibieron más de 100 motos clásicas y vintage reunidas por la salud masculina. El objetivo fue concientizar sobre el cáncer de próstata y los suicidios por depresión en hombres donando dinero para la causa. El evento contó con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Colón.

Se realizó una caravana con motos clásicas y participaron motoqueros vestidos de época, de traje y corbata, moño y chaleco. El evento finalizó en el patio de comidas los Árboles con la banda de rock Sombi.

Cabe destacar que todos los riders que participaron del encuentro también hicieron uso de los servicios turísticos locales tanto en alojamiento como en gastronomía y movilidad, generando un importante movimiento económico en la Ciudad.



A este evento se sumaron participantes de Gualeguaychú, Concordia, Santa Fe, Buenos Aires, San José y Paysandú.



Sobre The Distinguished Gentleman's Ride

The Distinguished Gentleman's Ride es el evento benéfico de motociclismo más grande del mundo. Su misión es destacar las motocicletas, la moda y los ideales de una era pasada, todo por una buena causa. La iniciativa surgió en 2012 en Australia y luego se sumaron varios países, entre ellos, Argentina con un encuentro en 2014 en Buenos Aires.



Este año participaron más de 90,000 motociclistas en más de 900 ciudades de 105 países. Los fondos recaudados durante el evento se invirtieron en investigación sobre el cáncer de próstata a nivel local y global, así como en programas de salud mental masculina a través de la organización benéfica oficial, Movember.