CARU: realizaron marcación de surubíes para investigación en el Río Uruguay

En el marco del Programa de Conservación de la Fauna Ictica y los Recursos Pesqueros del río Uruguay, la CARU está desarrollando el Subprograma de marcación de grandes peces migratorios a fin de determinar sus rutas migratorias.

Entre el 21 y 30 de Junio la actividad se centró en la marcación intensiva de la especie Surubí pintado (Pseudoplatystoma corruscans) en el área de Veda establecida por la CARU (Resolución 29/2007) en cercanías de Puerto Yeruá (Entre Ríos).

El trabajo consistió en la captura, marcación y posterior devolución al río de ejemplares de surubí pintado. La marca aplicada es un dardo plástico numerado que no tiene capacidad de emitir señales, por lo que se requiere de la colaboración de la comunidad para determinar la localización del pez.

Es fundamental para esta investigación que cada vez que un pescador capture un pez con esta marca, lo haga saber haciendo llegar la información acerca de la fecha y el lugar de captura, consignando datos personales y dirección ingresando en la página www.caru.org.uy. Si el pescador libera el pez, se solicita que tome una fotografía de la marca con el detalle del número. En caso de que la pieza no sea devuelta al agua, se solicita que conserve la marca. Una vez brindada la información, ya sea con la foto o con la marca, en ambos casos la CARU entregará una recompensa.

El objetivo principal del trabajo realizado por la CARU, junto con investigadores de Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) de Argentina y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) de Uruguay es reunir información sobre los aspectos relacionados con las rutas migratorias de los ejemplares de surubí pintado y la localización de las principales concentraciones de esta especie. Por ello, resulta fundamental que los pescadores en particular y la comunidad en general, informe la ubicación de un ejemplar marcado cuando sea capturado.

La actividad de marcación se llevó a cabo con la colaboración de la Municipalidad de Puerto Yeruá (Entre Ríos), Organizaciones intermedias y la participación de más de un centenar de pescadores deportivos y 40 guías de pesca de Uruguay y Argentina.

Los responsables de esta campaña son los asesores de pesca de la CARU, en coordinación con el Departamento de Ambiente de la Secretaría Técnica de CARU.