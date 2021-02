Carragenina Spray bucal y nasal como profilaxis contra el COVID-19

Los carragenanos son polisacáridos producidos por algunas algas rojas, especialmente las del género Chondrus, descubiertos hace unos 600 años en el norte de Irlanda (Carraghen).

Según su estructura y grado de sulfatación se distinguen 3 principales: KAPPA, IOTA, LAMBDA.

La variedad IOTA presenta propiedades que permiten utilizarla como agente terapéutico.

Son ampliamente usados en la industria alimentaria (por ejemplo en la leche)como estabilizante alimentario, espesante y gelificante en medios acuosos o en lácteos. También en pastas dentales, comida para animales, cosmética, entre otros.

En la industria farmacéutica, el spray bucal y nasal (aprobados por ANMAT), son utilizados,por ejemplo,para el tratamiento del resfrío común yla sinusitis; su principio activo es la carragenina.

Su aplicación potencial como freno temprano a la infección por SAR-COV2 en mucosa buconasofaríngea fue estudiada y divulgada en julio del 2020 por un grupo de científicos e investigadores argentinos, medianteun proyecto seleccionado en la convocatoria lanzada por la unidad de COVID-19, conformada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, el CONICET, y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, en el marco del Programa de Fortalecimiento Federal.[1]



Mecanismo de acción

Según la mencionada investigación, la acción antiviral de la carragenina se debe a que este compuesto polimérico funcionaría como una barrera eléctrica que, gracias a su carga negativa, se uniría a las partículas virales cuya envoltura proteica posee carga positiva,impidiendo que el virus pueda unirse a la superficie de la célula del epitelio buconasofaríngeo, bloqueando así su ingreso (freno temprano a la infección viral en individuos SANOS).

Asimismo, en pacientes ya infectados (recientemente diagnosticados), la carragenina podría también capturar las partículas virales que se liberan de las células que mueren, impidiendo que colonicen nuevas células. Esto le impediría al patógeno expandirse a vías respiratorias inferiores,incluso el Sistema Nervioso Central y atacar por mecanismo inflamatorio el centro respiratorio.

Según un aporte de la Red Magistral Mente, las formulaciones en spray nasal se componen de carragenina en solución fisiológica cuya concentración de sodio es isotónica a nuestro plasma y nos permite incorporarla sin generar ardor o malestar a la vía respiratoria. Esta misma formulación puede utilizarse sobre la mucosa oral o también puede incorporarse en una simple solución acuosa utilizando un dispositivo que nos permita atomizarlo cómodamente en la boca.

Hace varias décadas se empezaron a poner a prueba con éxito las propiedades anti-virales de la carragenina. Así, diversos ensayos in vitro y en modelos animales probaron su capacidad de inhibir distintos virus de envoltura, como el virus de la influenza B, virus herpes tipo 1 y 2, virus de la inmunodeficiencia humana, del papiloma humano, influenza A H1N1, dengue, rinovirus, hepatitis A, enterovirus, y algunos coronavirus.

Teniendo en cuenta esto, podríamos pensar en la carragenina, aplicada como spray bucal y nasal, como una posibilidad más para actuar como freno temprano, en las cadenas de contagios por COVID-19, por ejemplo en agentes de salud ya que son la población más expuesta a riesgo (entre los más expuestos: Odontólogos, Terapistas, Anestesistas, Endoscopistas) y en la vuelta a clases en niños escolarizados, personal docente y no docente, sobre todo teniendo en cuenta su bajo valor económico, su alta capacidad de producción y fundamentalmente por ser un medicamento seguro (aprobado en niños a partir de un año de edad) y de uso frecuente.



Od. Abalos Pablo Alejandro

M.P.699



