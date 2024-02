Campaña Rayadores del Río Uruguay, actividad en isla Dolores

Cómo hace años se viene llevando adelante desde el Club de Observadores de Aves (COA) Güirá Pirá la campaña "Rayadores del río Uruguay", que tiene como objetivo primordial proteger las aves playeras, cómo rayadores, aties, gaviotines y chorlito de collar en su época reproductiva, que se desarrolla en islas y bancos de arena del río Uruguay durante la temporada estival.

Desde la temporada 2022 en la isla Dolores se cuenta con el importante apoyo del Cuerpo de Guardaparques de la Provincia de Entre Ríos junto a quienes se colocó cartelería indicativa sobre la campaña.

Este año en lo que representa un avance más en la protección de estas aves, se contará con la presencia permanente de agentes del Cuerpo de Guardaparques quienes se encargarán de custodiar y hacer cumplir la normativa vigente, ya que recordemos que la Isla Dolores forma parte del Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay.

Dentro de estas normas es importante destacar que como en toda área natural protegida no se permite el ingreso con ningún tipo de mascotas.

Desde el Cuerpo de Guardaparques informaron que tienen órdenes de ser inflexibles y que no se permitirá descender en el lugar con ningún tipo de mascota, ya sea con o sin correa.

Además estarán limitados los sectores donde se puede circular en el banco de arena, respetando las zonas de nidificación.

Desde el COA Güirá Pirá, junto a la fundación Banco de Bosques, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Entre Ríos y el Cuerpo de Guardaparques esperamos que la comunidad entienda y acepte las indicaciones de los guardaparques.

Hay que destacar que está temporada con los vaivenes del caudal del río está siendo muy crítica para que las aves playeras puedan realizar sus nidos, de hecho aún no se han registrado pinchones en esta zona. Por lo que se hace aún más urgente preservar estos lugares de nidificación.

En breve se estará convocando a voluntarios para ser custodios de las colonias de nidificación en la isla Dolores y ayudar a los guardaparques en las tareas de protección y concientización.