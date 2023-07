Cali: Las Perspectivas de las Chicas Prepagos

Sin embargo, también es conocida por su industria del sexo, donde se pueden encontrar una gran cantidad de chicas prepago, acompañantes y escorts.



A pesar de que la prostitución es ilegal en Colombia, es una realidad social que existe y es una fuente de ingresos para muchas mujeres. En este artículo, exploraremos cómo las chicas prepago en Cali ven sus trabajos, cómo ven a sus clientes y cómo ven el dinero que ganan.



"Me gusta mi trabajo porque puedo ser quien quiero ser", dice Maria, una escort en Cali. "Soy independiente y puedo tomar mis propias decisiones. No tengo que trabajar para alguien más y puedo ganar más dinero de lo que ganaría en un trabajo regular."



Para muchas chicas prepago en Bogota, la libertad que su trabajo les brinda es una de las principales razones por las que lo hacen. Tienen la libertad de elegir con quién trabajan y cuánto tiempo trabajan. También tienen la libertad de establecer sus propios precios y de decidir cómo quieren ser tratadas por sus clientes.



"Me gusta tratar a mis clientes como si fueran mis novios", dice Juliana, otra escort en Cali. "Les doy mucha atención y trato de hacer que se sientan especiales. A cambio, espero que me traten con respeto y me paguen lo que me merezco".



Para muchas chicas prepago en Cali, la relación con sus clientes es una parte importante de su trabajo. Quieren asegurarse de que sus clientes se sientan satisfechos y quieran volver a verlas. Sin embargo, también quieren asegurarse de que sus clientes las traten con respeto y no las traten como objetos sexuales.



A pesar de que la prostitución es ilegal en Colombia, la industria del sexo sigue siendo una fuente importante de ingresos para muchas mujeres. Según un estudio realizado por la Universidad del Valle en Cali, se estima que hay alrededor de 25,000 prostitutas en la ciudad. Estas mujeres ganan en promedio entre $100 y $300 por noche, lo que es mucho más que el salario mínimo en Colombia.



"El dinero que gano me permite tener una mejor calidad de vida", dice Natalia, una escort en Cali. "Puedo comprar cosas que quiero y necesito, y también puedo ayudar a mi familia. No cambiaría mi trabajo por nada."



A pesar de que el dinero es importante, para muchas chicas prepago en Cali, también es importante la seguridad y la protección. Quieren asegurarse de que están trabajando en un ambiente seguro y que sus clientes no son peligrosos.



"Siempre me aseguro de trabajar en un lugar seguro y de tener un teléfono de emergencia", dice Ana, una escort en Cali. "También trato de investigar a mis clientes antes de aceptar trabajar con ellos. No quiero correr ningún riesgo."



En resumen, para muchas chicas prepago en Cali, su trabajo es una forma de ganar dinero y tener libertad e independencia. Quieren asegurarse de que sus clientes las traten con respeto y quieren trabajar en un ambiente seguro. A pesar de que la prostitución es ilegal en Colombia, es una realidad social.



Además, para algunas chicas prepago en Cali, su trabajo también les permite explorar su sexualidad y aprender más sobre sí mismas. A través de su trabajo, han descubierto sus propias preferencias y han aprendido cómo satisfacer a sus parejas. También han aprendido a ser más seguras de sí mismas y a sentirse más cómodas con su cuerpo.



"Mi trabajo me ha enseñado mucho sobre mí misma", dice Camila, una escort en Cali. "Me ha ayudado a sentirme más segura y a aceptar mi cuerpo. También he aprendido mucho sobre lo que los hombres quieren y cómo satisfacerlos. Es una experiencia única y enriquecedora".



Por supuesto, como en cualquier trabajo, también hay desafíos. Las chicas prepago en Cali a menudo enfrentan estigma y discriminación por parte de la sociedad. A menudo son vistas como personas sin valores y se les niegan oportunidades laborales y educativas.



"Todavía hay mucho estigma en torno a nuestro trabajo", dice Laura, una escort en Cali. "La gente nos juzga sin conocernos y nos trata como si no fuéramos humanas. Es difícil, pero trato de ignorarlos y concentrarme en mi trabajo".



Además, las chicas prepago en Cali a menudo enfrentan situaciones peligrosas, como el abuso físico y sexual y la violencia de sus clientes. A pesar de que intentan tomar medidas de seguridad para protegerse, siempre existe un riesgo inherente en su trabajo.



A pesar de estos desafíos, muchas chicas prepago en Cali ven su trabajo como algo positivo y beneficioso para sus vidas. Les da la libertad y la independencia que buscan, les permite explorar su sexualidad y les brinda una fuente de ingresos que les permite tener una mejor calidad de vida.



En conclusión, las chicas prepago en Cali tienen diferentes perspectivas sobre su trabajo. Algunas lo ven como una forma de ganar dinero y tener libertad e independencia, mientras que otras lo ven como una forma de explorar su sexualidad y aprender más sobre sí mismas. A pesar de los desafíos que enfrentan, muchas chicas prepago en Cali ven su trabajo como algo positivo y beneficioso para sus vidas. Sin embargo, es importante recordar que la prostitución es ilegal en Colombia y que las mujeres que trabajan en la industria del sexo enfrentan riesgos y desafíos significativos.