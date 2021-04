Brindan recomendaciones sobre la poda de árboles en San José

Dentro de las principales recomendaciones se encuentran: ningún árbol puede ser retirado, podado ni cortado sin contar con la autorización del Área de Ambiente de la Municipalidad de San José. Está prohibido fijar en el arbolado público clavos, alambres, hierros, ganchos, avisos, letreros, pasacalles, enredaderas o plantas trepadoras. Así como también pintar troncos o ramas y arrojar elementos que afecten el árbol. En caso de incumplimiento, las multas irán de $1000 a $2000, más una multa de $500 por cada año de vida forestal afectado.

El periodo de plantación recomendado es entre el 1° de mayo y el 20 de agosto. Se recomienda la inclusión de especies nativas aptas para arbolado público.

Entre las posibles causas de extracción se encuentran, cuando el decaimiento del árbol lo torne irrecuperable, cuando se trate de especies no aptas para arbolado urbano, cuando cause conflicto en estructuras urbanas o en la circulación, cuando imposibiliten obras de apertura o ensanche de calles, cuando se verifiquen daños en las viviendas, en caso de ser autorizada la extracción, se deberá reponer por otro ejemplar.

Cuando se realice la poda, debe darse aviso al Corralón Municipal para que retiren las ramas 3447 - 438388

El encargado del Área de Ambiente, Ingeniero Lucas Fanoni, destacó la importancia de la plantación de especies autóctonas y explicó “Una vez que el frentista presenta la planilla de solicitud de poda o extracción, desde el Área nos dirigimos al lugar y observamos los árboles. Ahí decidimos si se autoriza o no lo solicitado”.

Área de Ambiente - número de teléfono: 3447- 438333.