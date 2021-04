Bordet confirmó que Entre Ríos adhiere al DNU y brindó detalles de las medidas

“A estas medidas las tomamos teniendo en cuenta que la prioridad que tenemos como provincia es preservar la salud de los ciudadanos ante el avance de esta segunda ola cuidando sostener la actividad económica y garantizar la presencialidad de los alumnos en las escuelas”, dijo Bordet.

El gobernador Gustavo Bordet, se refirió de esta manera al decreto 606 que firmó esta mañana en adhesión a la norma nacional que emitió este jueves el presidente Alberto Fernández y que tendrá vigencia hasta el 30 de abril.

“Seguimos trabajando en dos frentes. En la prevención, en evitar que esta segunda ola pueda afectar la estructura del sistema sanitario, que se ha reforzado y seguimos reforzando permanentemente, y por otro lado tratando de inmunizar a la mayor cantidad de vecinos y vecinos de la provincia con las vacunas vamos aplicando”.

En relación a la restricción de la circulación en el horario nocturno, Bordet aclaró que será “de manera uniforme para toda la provincia”. “El mismo se dará de lunes a jueves desde las 00, con una tolerancia de media hora. Y los fines de semana, viernes, sábados y domingos, desde la 1, con una tolerancia de media hora más”, indicó el mandatario.

Quedan suspendidos los viajes grupales de egresados, jubilados, grupos turísticos y para realización de actividades recreativas y sociales. El sector gastronómico podrá realizar sus actividades respetando los protocolos vigentes aprobados por el COES.

Se podrán realizar actividades o reuniones sociales al aire libre hasta 100 personas dando estricto cumplimiento a las reglas de conductas generales y obligatorias.

Las actividades y reuniones sociales en domicilios particulares podrán ser de hasta 10 personas.

Las actividades deportivas, culturales, religiosas, cines, teatros y centros culturales, y gimnasios continuarán funcionando bajo los protocolos vigentes.

Las competencias oficiales nacionales, regionales y provinciales de deportes en lugares cerrados podrán desarrollarse siempre y cuando cuenten con protocolos aprobados por las autoridades sanitarias.

Se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales dando efectivo cumplimiento a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico.

El transporte público seguirá funcionando de acuerdo a los protocolos vigentes.

Las actividades económicas, industriales, comerciales y de servicios podrán seguir realizándose con los protocolos aprobados por el COES como hasta el momento.

En aquellas localidades que la autoridad provincial competente defina como de alto riesgo epidemiológico y sanitario habrá disposiciones locales y focalizadas de contención que se llevarán adelante junto a las autoridades municipales.

“Teniendo en cuenta estos parámetros es que elegimos generar estas restricciones en horarios, que es innecesaria la circulación de personas porque es donde se ha comprobado con mayor frecuencia se producen los contagios del virus”.

Luego explicó: “Si bien se aplican en manera uniforme las restricciones en todo el territorio de la provincia, las autoridades sanitarias irán evaluando cómo evoluciona la pandemia en cada una de las ciudades entrerrianas porque es muy dinámica la forma en que se producen los contagios”.

El gobernador agregó: “seguimos haciendo un monitoreo permanente de las camas ocupadas, de manera especial las de unidades de terapia intensiva. Con estas evaluaciones, si se verifica que en algún lugar puntual de la provincia se produce un riesgo sanitario severo, en conjunto, con las autoridades municipales y con los intendentes, se tomarán medidas que podrán ser más o menos restrictivas, dependiendo de la circunstancia de que se trate”.

“En definitiva –continuó Bordet- estamos trabajando fuertemente como el primer día de la pandemia para preservar la salud, para poder sortear esta situación que nos sigue preocupando, y por otro lado para poder avanzar fuertemente en la campaña de vacunación que la hemos comenzado en simultáneo en todo el país a fines de diciembre y que viene realmente a buen ritmo”

Informó que a la fecha se llevan aplicadas alrededor de 130.000 dosis. “Continuaremos en todos los centros de vacunación asistiendo con la mayor cantidad de inoculaciones. Los vacunatorios están en todas las cabeceras de departamentos y en las zonas rurales, y se está organizando en simultáneo en toda la provincia y funcionando con mucha agilidad, ya que promedio de vacunación de espera no supera los cinco minutos en ningún lugar. Esperamos tener antes del invierno, por los menos, a los ciudadanos de riesgo y los mayores de 60 años prácticamente inmunizados. Ese es el objetivo y ese es el desafío que nos hemos propuesto”.



Bordet instó a no asistir a eventos que se organicen de forma irregular

Fue en respuesta a una consulta de la prensa sobre los efectos del decreto provincial puesto en vigencia este viernes.

En ese marco, instó a respetar los límites de eventos al aire libre y los aforos previstos por los protocolos en espacios cerrados.

En cuanto a las prácticas deportivas y competencias, el mandatario sostuvo que "se quieren sostener las actividades deportivas y al aire libre porque está comprobado que eso también es muy bueno para salud de las personas. Proteger nuestra salud no es solamente cuidarnos de no contagiarnos del coronavirus, si no también generar actividades físicas que prevengan otros tipo de dolencias o problemas”.

Dicho esto, advirtió que "hay que tener en cuenta que los eventos que están permitidos son sin público, con los deportistas que participan, y no de manera masiva que se realizan fuera de lo que está determinado a través de las ligas. Esto seguirá siendo así porque hay protocolos especiales que resguardan a través de testeos el hecho de evitar la proliferación de contagios".





Disposiciones locales

Por otro lado, en cuanto a cómo se irán adoptando las medidas, el mandatario señaló que "la situación sanitaria amerita que dividamos por ciudades. No hablo de departamentos porque las distribuciones administrativas geográficas no son uniformes para todo el país. Entre Ríos es una provincia que tiene una muy buena distribución de la población, por eso hablamos más de ciudades que de departamentos”.

En ese marco, aclaró que "estas medidas de restricción de circulación son uniformes para toda la provincia y si algún intendente considera conveniente ampliar esta restricción por cuestiones sanitarias, lo podrá gestionar. Lo que no puede hacer es reducir la restricción de los horarios dispuestos para no circular”.

“Nosotros siempre articulamos con los intendentes las medidas, las consultamos y si la situación epidemiológica -porque hay que ver el dinamismo con el que se va a dar esta segunda ola de la pandemia- amerita que en alguna ciudad, de acuerdo a lo que las autoridades sanitaria detecten que hay un alerta o casos que están disparados, conversaremos con ellos y tomaremos medidas que tiendan a restringir más aún la circulación", acotó.

Hizo notar que se refiere a la circulación “porque es allí donde está la mayor parte de los contagios, no en la actividad económica ni en la educativa; entonces es ahí donde tenemos que trabajar, siempre apelando a la responsabilidad que todos tenemos como ciudadanos, de que más allá de la norma escrita, tenemos que ser responsables para no contagiar a los demás".





Sistema sanitario

En cuanto al sistema sanitario entrerriano, aseguró que "está muy fortalecido, hemos duplicado la cantidad de camas de internación, tanto en terapia intermedia como intensiva, hemos acompañado todas las unidades críticas correspondientes. Hay un sistema que está fortalecido y preparado, la ocupación total de camas es de cerca del 60 por ciento las de terapia; pero si nos referimos a las de Covid, un 25 por ciento. Lo que sucede es que hay muchas camas que están ocupadas por otras patologías y muchas que tienen que ver con la circulación, por ejemplo, personas que ingresan con politraumatismos por accidentes, pero por lo que es Covid tenemos realmente hoy una buena capacidad de respuesta del sistema sanitario”.

“Lo más importante es anticiparse, no podemos tomar las medidas después de que ocurran los sucesos. Y es lo que estamos haciendo ahora: previendo una segunda ola que viene dándose en toda la región, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, o Brasil, y en el AMBA también. Lógicamente se va a dar en Entre Ríos y para eso tenemos que tener el sistema preparado, pero también tomar medidas anticipadas que puedan reducir la curva de contagios”, subrayó.





Transporte público

En otro orden, anticipó que "el transporte de pasajeros seguirá normalmente como está. El transporte público que está hoy garantiza que con los protocolos vigentes pueda llevarse a cabo esta actividad sin ningún tipo de problemas, al igual que con el transporte de media y larga distancia. No así aquellos ómnibus que se utilizan para contingentes turísticos, que por el decreto nacional está vedado".

Por último, afirmó que no se contemplan restricciones nuevas para el sector de la cultura, “la capacidad de las salas es la misma que estaba, es decir el 50 por ciento; y se pueden seguir realizando de la misma manera que actualmente”.

En cuanto al sector de gastronomía, bares y otros anexos dijo que “está la posibilidad de seguir adelante con sus actividades” y, respecto al turismo, “si seguimos manteniendo de manera cuidada como se está haciendo, tampoco hay restricciones para ingresar a la provincia”.