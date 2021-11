Bomberos Voluntarios San José recibió una nueva autobomba

Ya estamos a puerta de destapar el último mes del año, casi la recta final 2021 diríamos, un año particular, complejo, y que va a formar parte de la memoria presente de muchos por un largo tiempo, sin dudas, y por motivos muy diversos claramente.

En este punto es bueno hacer un alto, tomarse el tiempo para volcar la vista al pasado, y ver allí reflejados algunos de los momentos más salientes, que nos marcaron en general como sociedad, como comunidad, y por supuesto, en particular para formamos Bomberos San José, como institución.



Cerrando el 2020 nos vimos encarando un panorama que se proyectaba, mínimamente, como poco prometedor. La situación epidemiológica era sumamente compleja en todo el mundo, nuestro país y nuestra zona puntualmente, no escapaba a ello siguiendo la misma sintonía.



La repercusión de ello, entre otras cosas, en la economía se profundizaba con dureza y por delante teníamos un año 2021 con gastos crecientes, pérdida de poder adquisitivo de los recursos Nacionales y Provinciales, nuevos, mayores y más complejos servicios por las características sanitarias que atravesamos en la prestación de los mismos. Todo ello presagiaba lo que estaba por venir y en las condiciones que debíamos enfrentarlo.-



Como la mayoría de todos, decidimos plantarle cara a la situación aferrándonos, en nuestro caso particular, al baluarte más fuerte que nos sostiene que es la comunidad toda. Así fue que, contra todos los pronósticos y en el complejo escenario socio-económico de principio de año, pusimos en marcha en el mes de Abril, el primer Bono Institucional propio "por y para Bomberos". Una apuesta arriesgada pero muy pensada y debatida, que demandó muchísimo trabajo y esfuerzo, pero que se vio respaldada con el acompañamiento de toda la comunidad siendo un total éxito y pasando a convertirse en el recurso económico de mayor cuantía.



En el mes de marzo llevamos adelante la renovación del móvil 21 (Lancha tipo pescador) de rescate acuático, por el nuevo móvil 24 (Tipo Semirrigido), una embarcación con características técnicas específicas para la actividad de rescate acuático.



En mayo se retomaron las obras edilicias que nos permitieron poner en funciones el salón/aula de capacitación "Carlos Maria Boujon". Casi 65 m2 de losa que habilitó un espacio cómodo y confortable, acondicionado para desarrollo de todo tipo de actividades de capacitación en que el personal se forma para una mejor y más pronta respuesta a todo tipo de siniestros.-



En el mes de junio, con el producido de la primera etapa del Bono Anual y la entrega del Móvil 22 (VW Amarok 2012) se concretó una de las más postergadas y necesarias incorporaciones al parque automotor, la adquisición de una unidad Volkswagen Amarok 0km asignada a tareas de logística y traslado de personal, tanto en servicios como capacitaciones provinciales y nacionales. Se trata de la segunda unidad 0km que se logra adquirir en 27 años de servicio.



En el mes de julio acordamos encarar otro necesario proyecto en lo que a renovación de parque automotor refiere. Firmamos como la empresa Kronenburg la compra de un camión Mercedes Benz Atego 1525 modelo 2001 con caja automática, 2000 L de capacidad de agua, bomba Rosenbauer NH30 con 101 hs de uso, el cual se lo adquirió completamente equipado con cámara Termografica, 20 mangas nuevas, 2 equipos Holmatro de corte y expansión de generación moderna (sistema Core), un kit de mini cojines neumáticos con Joystick y cilindro de carbono, un sistema de espuma completo, 4 lanzas regulables, 1 lanza monitor, gemelos, entre otros.

En este caso, la unidad a renovar fue nuestro querido Móvil 10, una unidad Mercedes Benz 1117 modelo 1985 que pasó a formarse en las filas de nuestros Hermanos de Fuego de Bomberos Diamante, Entre Ríos.



Dada la importancia y la magnitud del proyecto en que nos embarcamos, pero sin dejar de ver la enorme oportunidad de renovación y equipamiento que teníamos por delante, es que decidimos, previa comunicación a la empresa, poner en venta el movil 20, un colectivo marca Scania modelo 1993 que muy gentilmente nos fuera donado hace unos 6 años por la Empresa Flecha Bus, empresa con enorme compromiso social que siempre ha dispuesto ayuda y colaboración para con las instituciones y la comunidad, y del que solo nos desprendemos por el mejor proveer que representaba no perder esta oportunidad.



No todas fueron ganadas, nos encontramos, entre otras cosas por ejemplo, con la rotura de dos bombas de agua muy importantes, que además de significar muy fuertes erogaciones de dinero, nos mantuvieron en vilo ya que no pudimos contar con ellos para las emergencias, y que con la adversidad que representa, fueron atendidas redoblando esfuerzos por el personal del Cuerpo Activo.



Este 24 de noviembre, la larga espera llegó a su fin. En horas del mediodía fuimos citados en las instalaciones de la empresa y finalmente nos fue entregado el nuevo Móvil 26. Con el corazón exultante de felicidad emprendimos regreso a San José y en horas de la noche ya estaba en casa, su casa, nuestra casa, la de todos los sanjosesinos, el cuartel. El mismo cuartel que tiene siempre 24-7 las puertas abiertas a todos y que invitamos a que visiten para conocer todas estas novedades de las que estamos orgullosos y queremos compartir con todos.



El nuevo móvil se está acondicionando y ajustando detalles, y el dia sábado a las 18 Hs emprenderá un recorrido por los barrios para que sea presentado a todos los vecinos, e invitamos a quienes quieran sumarse a la caravana lo hagan a modo de celebración de este nuevo logro de toda la comunidad.



No queremos dejar de agradecer y destacar también la inmensa colaboración y compromiso de las empresas locales y el Municipio que constantemente colaboran para un mejor proveer de los servicios en beneficio de todos.



Todo esto se resume en un gigante gracias, así de simple y así de complejo, gracias por el acompañamiento, por el sostén, por la palabra de aliento, por el gesto de cariño, por el respaldo.... San José, Gracias!



Bomberos Voluntarios San José