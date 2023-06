Apostador de Villa Elisa ganó casi 100 millones en el Quini 6

Tres apostadores se hicieron acreedores de dos de los pozos millonarios del Quini 6. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 375 millones de pesos.

En el Tradicional salieron el 07-42-43-00-06-25. No hubo apostadores ganadores y por lo tanto quedan vacantes para el próximo sorteo $100.000.000.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 12-18-32-22-36-23. Un apostador, oriundo de Luján, provincia de Buenos Aires, acertó todos los números y se lleva $177.638.293,98.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 05-19-13-02-45-32. Dos apostadores, oriundos de Villa Elisa, Entre Ríos, y de La Rioja capital, acertaron todos los números y se llevan cada uno $99.921.955,32.

En el Siempre Sale hubo 28 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 30-03-22-35-04-16. Se lleva cada uno $1.384.824,60.

A su vez, los agencieros vendedores de las boletas ganadoras recibieron entre todos, más de 3.000.000 de pesos como premio estímulo.

El apostador hizo su jugada en la agencia Agencia Nº 1146 de la localidad de Villa Elisa.

“Es una alegría enorme para la agencia y la ciudad, y todos están pasando a consultar los números, pero todavía no se sabe quién podría ser el ganador”, contó Iara Charreun. “Estamos muy felices”, destacó la agenciera y comentó que su teléfono no ha parado de sonar desde anoche.