Adaptación Climática: Municipios de Argentina y Uruguay se capacitan en Colón

En la mañana de este lunes, en la ciudad de Colón, se realizó la apertura del curso de "Adaptación climática con políticas de suelo en territorios costeros vulnerables del río Uruguay". El mismo es dictado por el Instituto Lincoln con la colaboración del proyecto binacional ACC río Uruguay.



Durante cinco días, se llevará adelante una propuesta de capacitación e intercambio orientada a fortalecer a los gobiernos de Argentina y Uruguay en sus distintos niveles, propiciando la incorporación de la perspectiva de adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación y gestión territorial.



Con especial foco en las ciudades y áreas costeras del río Uruguay, el curso está destinado, principalmente, a personal técnico y a tomadores/as de decisión (de distinto nivel de gobierno) que trabajen en temáticas relacionadas, con incidencia en la zona de intervención del Proyecto.



En la apertura, estuvieron presentes el intendente de la ciudad anfitriona, José Luis Walser acompañado por la secretaria de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, Daniela García; la directora de Cambio Climático de la Nación, Florencia Michel; la coordinadora del proyecto ACC río Uruguay, Myrna Campoleoni y Laura Mullahy referente del Lincoln Institute of Land Policy quien destacó los principales lineamientos del organismo para trabajar en torno a temas vitales como la ética, la resiliencia el impacto, la equidad y el dinamismo.



Para iniciar la primera jornada del curso, Melinda Maldonado, coordinadora de los programas de adaptación al cambio climático del Lincoln (Argentina) explicó los ejes de trabajo vinculados a la adaptación climática, políticas de suelo y territorios costeros vulnerables del río Uruguay. Además, detalló los objetivos del curso y la importancia de intercambiar y articular las realidades locales alternando la dinámica entre una parte expositiva y práctica, finalizando con un trabajo integrador.



El Intendente José Luis Walser acompañó la primera jornada de capacitación, comentando que "es parte de un trabajo profundo que comienza a visualizarse, pero que se viene realizando desde hace bastante tiempo con nuestra mirada de ocuparnos del ambiente".



Por otro lado, remarcó: "quiero dejarlo como desafío para este programa, la tarea de acercar este concepto que parece tan lejano, no solo a los gobiernos locales, sino también a nuestros vecinos, a nuestros gurises en los colegios, van a ser después quienes tomen la conciencia y en cada uno de los territorios puedan ya ir previendo cuestiones, no solo las planificaciones de los gobiernos locales, sino también qué aporte puede hacer cada uno como vecino, como familia, como estudiante a este proceso que hoy ya necesitamos abrazar y necesitamos darle continuidad, porque esta es la casa común y tenemos que entender ese concepto y cuidarlo entre todos".



Por su parte, la Secretaria de Ambiente Daniela García agradeció el apoyo que ha tenido este curso de muchas instituciones y niveles del proyecto Binacional por parte de la provincia, la Municipalidad de Colón y la Dirección de Ambiente del Municipio: "Atravesamos el camino de pensar el territorio; veo gente que ha trabajado desde hace muchos años en un proyecto de ley de ordenamiento territorial para la provincia, gente que ha hecho cursos, que se ha formado en el tema y que está aquí presente. Y creo que el lugar elegido es óptimo, no sólo por la cercanía con el país vecino, sino también porque está dando claros ejemplos de trabajo de la mano de todo el equipo del municipio, en esto de ordenar y de pensar en cómo vamos a hipotecar el futuro del suelo" subrayó.