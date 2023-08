Walser cerró junto a Frigerio la campaña para las elecciones primarias

El martes por la noche el precandidato a intendente por la Ciudad de Colón José Luis Walser cerró la campaña para las elecciones primarias del próximo domingo. Lo hizo junto al precandidato a gobernador Rogelio Frigerio y el equipo de "Juntos por Colón", como así también precandidatos a legisladores y a la intendencia del Departamento.

José Luis Walser resaltó las "ganas de seguir trabajando todos los días, vamos a seguir juntos hacia adelante, trabajando con todas las instituciones, el camino que eligió Colón no va a parar".

"La transformación de Colón no va a parar, y ustedes son los garantes de esa transformación, les pido que salgamos y que convenzamos todos los corazones" sostuvo.

Y agregó seguidamente: "para que Colón nunca más mire al pasado, para que en Colón nunca más haya corrupción, para que Colón nunca más tenga miedo" enfatizó.

"Estamos hechos de trabajo genuino, de ganas, de buenas intenciones, de eso está hecho este equipo Juntos por Colón que viene gobernando esta hermosa Ciudad y que quiere seguir transformándola".

Por otro lado, indicó: "Nos hace muy bien sentir ese cariño genuino, el saludo y el abrazo el cariño que sentimos este tiempo cuando salimos a visitar a nuestros vecinos, la palmada, el sigan adelante, las ganas de seguir cambiando, la confianza de poder creer en un estado municipal" afirmó el precandidato por la reelección a intendente José Luis Walser.

También hablaron en el acto los precandidatos a senador Ramiro Favre y a diputado Mauro Godein, como así también a viceintendenta María Dalleves y a vicegobernadora Alicia Aluani.

Rogelio Frigerio por su parte, que viene recorriendo todos los Departamentos de la provincia, dijo: "Vamos Juntos por Entre Ríos, vamos Colón, vamos a ganar, vamos por el triunfo, seamos la generación que cambió la historia de Entre Ríos".

También volvió a resaltar que "si Colón logró todo esto solo, imaginen lo que podemos hacer juntos en la provincia". Alineados para el mismo norte, por la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito, de la seguridad. Si estamos juntos no nos para nadie, no tenemos techo" expresó el precandidato a gobernador de Entre Ríos.