Un proyecto busca regular la cartelería política en la Ciudad de Colón

El bloque de concejales "Todos por Colón" presentó un proyecto de Ordenanza que fue trabajado en conjunto con el Departamento Ejecutivo Municipal para la regulación de la cartelería política en la Ciudad durante épocas de campaña.

Este proyecto atiende a la invasión que se produce en épocas de campaña tanto de espacios públicos como privados y que afecta mucho la vida de la ciudad, la visualización del paisaje urbanístico y de comercios locales.

"Hacía tiempo que el Intendente José Luis Walser tenía esta iniciativa de regular el uso de la cartelería política en los espacios públicos de la Ciudad" comentó al respecto el presidente del bloque, Mauro Godein.

La concejal Belén Padilla redactó gran parte de esta normativa trabajada junto al área legal del Municipio, respondiendo a un reclamo de los vecinos y para que los partidos puedan desarrollar la campaña sin afectar a la población.

"La cartelería política es una situación totalmente desregulada y que se ha ido desvirtuando. Este proyecto no busca afectar el derecho de los partidos de realizar propaganda política en época de elecciones. Por eso lo debatimos en Comisión en un marco amplio y convocandos a los interesados, es decir los propios partidos, para que opinen sobre la normativa" señaló Godein.

Y agregó: "Este proyecto nos parece superador y se refleja en algunas iniciativas cercanas como la Ciudad de Villa Elisa que han mejorado muchísimo ese aspecto y es un buen ejemplo, viendo el contraste de una ciudad y otra en épocas de campaña".

Desde el bloque consideran también que existen múltiples opciones para la difusión de propuestas como redes sociales o medios gráficos que no afectan la vía pública ni a los vecinos.

"Hacia ello queremos apuntar, por eso también proponemos la creación de un registro de los partidos para que declaren que tipo de cartelería usarán y de qué manera, además de aplicar sanciones a quienes no cumplan la normativa" subrayó Mauro Godein.