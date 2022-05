UCR: Observaciones sobre el desarrollo del plan estratégico 2022

Debido al abundante número de regulaciones, la necesidad de transparencia, y el cumplimiento de metas, se hace imprescindible adoptar un uso conjunto consolidado y armonizado de controles, que aseguren que todos, o la mayoría, de los objetivos de gobernanza sean alcanzados sin duplicación innecesaria de esfuerzos y recursos públicos.

Estos mecanismos de control tienen funciones de prevención, detección, e información de cualquier riesgo de incumplimiento o falta cometida.

De más está decir, que estos se encuentran articulados en los tres poderes del Estado Ejecutivo, Legislativo y Judicial (y que su efectivo cumplimiento la sociedad claramente conoce y descree).

El respeto a las normas es el paso imprescindible para que una sociedad se desarrolle en armonía, justicia, y equidad.

Surgen del Plan conceptos importantes como el de descentralización y regionalización, los que no son nuevos. Desde la década del 80 muchos países lo han aplicado y la Organización de Estados Americanos (OEA) los evalúa y promueve como pilares de la gobernabilidad democrática, la transferencia de funciones y las responsabilidades en temas estratégicos a los gobiernos locales. Lo cual dependerá de contextualizar cada caso, en relación a sus fortalezas y debilidades, en materia de capacidad administrativa, densidad poblacional, recursos, etc. Claramente representa un valioso mecanismo de mejora y control, en cuanto a prestaciones de servicios y reducción de la burocratización, por ejemplo, oficinas ANSES en cada ciudad cabecera departamental o ciudad referente en el área de influencia.

La regionalización en materia de Salud es un tema propuesto ya hace décadas, por intermedio del Dr. Alberto Rotman y el Dr. Luis Beber, durante la última gestión del Dr. Sergio Montiel (1999-2003). La instalación de una nueva estrategia de trabajo en salud pública contemplaba la centralización normativa y la descentralización ejecutiva, delimitando cuatro regiones en la provincia con sus hospitales de cabecera, hospitales intermedios y centros locales municipales, con sus respectivos Directores y Subdirectores de región, supervisores de servicio y administrativos, con un sistema escalonado de derivación, un trabajo en red con valiosa información cruzada que permita atender demandas, adecuada accesibilidad, vigilancia epidemiológica, cooperación técnica, científica y profesional que enriquezca la labor y que compense déficit del sistema.

Se promovió asimismo, la creación de Industrias Farmacéuticas de Entre Ríos (INFADER) proyecto de Ley Expediente Nº 22497 impulsado por el entonces Diputado Provincial Dr. Alberto Rotman. La producción de medicamentos de alta calidad y bajo costo es un programa de alto contenido científico y tecnológico, con capacitación en recursos humanos, de cooperación en materia de investigación con Universidades Provinciales y con laboratorios privados, generador de inclusión social, aspectos fundamentales para construir soberanía y autonomía en salud.

(dicho proyecto fue abortado durante la gestión Justicialista del 2003).

La dedicación exclusiva y semiexclusiva en puestos determinantes como Director de Hospital y Jefes de Servicio alcanzados por concurso ordinario, representa una estrategia de control de importancia, así se observan en concurrencias a los hospitales interzonales de la Provincia de Buenos Aires. Claramente este proyecto de Ley contempla incrementar el presupuesto invertido en sueldo de personal en forma exponencial, pero la pregunta será al momento de elaborar y votar el proyecto de ley, ¿qué tipo de salud queremos y nos merecemos los entrerrianos?.

No se puede dejar de mencionar como antecedente (la ley 16 462) Ley Oñativia o Nacional de medicamentos sancionada el 23 de julio de 1964, durante la presidencia del Dr. Arturo Humberto Ilia. La misma fijaba una política de control sobre la producción, comercialización e importación para empresas farmacéuticas, creó ,entre otras cosas, el Instituto de Farmacología y Control de Drogas y Medicamentos (antecedente de la ANMAT), las presiones Nacionales e Internacionales para su derogación han sido señaladas como una de las principales causas del golpe de estado de 1966.



Han pasado 58 años y aún debatimos lo mismo.

Otro punto a desarrollar dentro del principio expuesto sobre descentralización, es el concepto de cohesión / capital social, aspecto transversal de los Determinantes sociales de la Salud, se refiere a configuración y coordinación de las relaciones de cooperación entre ciudadanos e instituciones, punto central de la política de salud, es decir, el Estado debe asumir la responsabilidad de desarrollar los espacios concretos de participación de los ciudadanos, lo que implica una redistribución del poder, que permita a la comunidad tener influencia en la toma de decisiones, en el desarrollo de políticas que afectan su bienestar y calidad de vida. Los habitantes de cada barrio deben conocer e interiorizarse sobre la problemática en la que están inmersos, y ser parte activa en la búsqueda de las soluciones.

Por otro lado, podemos decir que el principio de regionalización ya existe en materia educativa, a través de las departamentales se debería garantizar la supervisión como elemento coadyuvante en el logro de la calidad educativa a través del asesoramiento en el proceso de aprendizaje, pero se debe tener en claro previamente, qué educando queremos formar y bajo qué paradigma lo haremos, qué valor le daremos como sociedad a nuestros Educadores, pilares fundacionales de nuestro presente y futuro. Jerarquizar la educación es brindar excelencia formativa, retribución económica, exigencia en su desempeño, garantizando desde el Estado la infraestructura, la capacitación permanente, los recursos tecnológicos y los materiales para su ejercicio.

La revalorización de la Justicia y la fuerza policial se hace imprescindible, y sobre estos temas acontece una problemática similar a lo antes mencionado: adecuada formación, concurso ordinario por oposición de antecedentes, nombramientos sujetos a revisión y revalidación, independencia del poder político, infraestructura y recursos técnicos, política carcelaria, entre otros.

El incentivo al tratamiento y sanción de la Carta Orgánica Municipal, es un elemento organizador y de control fundamental que la UCR debe promover. Ley local fundamental que recoge las diversas normas y organiza el funcionamiento económico, político e institucional de un municipio atendiendo las particulares de cada caso.

Se ha sugerido la utilización del sistema de coaching FODA en este Grupo de trabajo, el cual permite determinar:

Fortalezas mayormente reflejadas en la incansable capacidad de resiliencia de la población, especialmente en ámbito privado, acompañado de bondades climáticas, demográficas, geopolíticas entre otras.



Debilidades: las más consistentes se focalizan en la paulatina disminución de una clase media emprendedora, la falta de perspectivas en los jóvenes, educación deficiente, falta de seguridad jurídica, y de políticas de estado.



Oportunidades. Cada proceso eleccionario genera las expectativas políticas históricas y sociales de enfrentar los retos y establecer los lineamientos que retomen el camino del crecimiento y de generar los cambios requeridos por la sociedad.

Podemos sumar en oportunidades un consenso internacional entre gobiernos y actores diversos sobre temas fundacionales, a los cuales nuestro País adhiere. A saber : Objetivos del desarrollo sustentable (ODS) , Determinantes sociales de la Salud ( DSS ), Agenda 2030 ( 17 objetivos y 169 metas ) aprobada en el 2015 por Naciones Unidas (ONU) esta agenda es una oportunidad histórica para América latina y el Caribe e incluye temas como , erradicación de la pobreza extrema, reducción de la desigualdad en toda su dimensión, crecimiento económico inclusivo, trabajo digno, Ciudades sostenibles, cambio climático, entre otros.

Claramente podemos afirmar que la humanidad conoce el rumbo que debe tomar y cuáles son las decisiones estratégicas a tomar.



Amenazas: La sociedad se encuentra inmersa en una profunda incertidumbre y descrédito en el sistema político, el cual no goza ya hace mucho tiempo de una buena reputación, lo cual se ve reflejado en innumerables muestras de apatía al momento de convocar participación activa. Hay carencia de liderazgos coherentes, íntegros, creíbles que animen a la gente a salir, a tomar decisiones y ser artífices de su propio destino. Nuestra dirigencia no ha sabido acompañar los cambios exigidos, afrontar los desafíos requiere de consensos y decisión, en definitiva de liderazgos sanos. Ante esta carencia, son los partidos políticos los responsables de crear las condiciones para atraer la participación de nuestra ciudadanía, sin egoísmos, brindando los espacios genuinos que contengan y fomenten nuevos cuadros ,nueva credibilidad. Este es el nuevo paradigma, el nuevo modelo político que la sociedad pide y ha comenzado a gestar en su seno , modelo actual que puede y debe ser sustituido , así ha sucedido históricamente, los cambios surgen de abajo hacia arriba, de lo intrínseco a lo extrínseco , si somos capaz de verlo seremos un partido aggiornado que acompañará exitosamente a nuestro pueblo en este nuevo proceso socio-político que se transita.



Control: jerarquización, independencia de poderes, regionalización, autonomía, participación ciudadana, acceso a la información, consensos programáticos en 3 o 4 ejes, política y liderazgos legitimados, son conceptos imprescindibles que debemos poner en práctica y en lo más alto de nuestro Plan Estratégico.

Este aporte pretende ser de alguna utilidad para el desarrollo de dicho plan.

Se felicita por la iniciativa y la convocatoria amplia que ha hecho el partido, deseo un resultado exitoso para este Plan Estratégico que ubique a la UCR como herramienta protagónica que conduzca a nuestra provincia al lugar que otra supo ocupar.





Pablo Abalos - Presidente Comité UCR-Municipio San José.