UCR: el espacio Construir se reunió en Colón

Construir tuvo este sábado un encuentro provincial en Colón. El espacio que integran los intendentes Bruno Sarubi (La Paz), Pedro Galimberti (Chajarí) y Darío Schneider (Crespo), entre otros, emitió un documento en el que explicitó las intenciones de “liderar un proceso transformador que construya los cimientos de un mejor futuro para todos”. Esto es poner la proa en los comicios de 2021 y 2023, a los que calificaron “claves”.

A la jornada llegaron dirigentes que no habían estado en encuentros anteriores como la ex diputada Alejandra Viola y la actual legisladora Gracia Jaroslavsky.



Este espacio pretende conducir los destinos del Comité Provincial de la UCR, discutir candidaturas para el proceso electoral actual y que el partido tenga candidato a gobernador. Enfrente, en clave de alianza con el PRO, ya está anotado Rogelio Frigerio.

Schneider fue uno de los presentes que dejó en claro que todos están en condiciones de querer y que, en ese caso, se disputará en una interna. No obstante, el documento llama a “actuar con generosidad hacia dentro del radicalismo”.

El espacio de la UCR que integra los intendentes radicales “Construir”, desarrolló un plenario provincial en Colón donde emitieron un documento en el que sostuvo: “Tras 18 años de ejercicio del poder el justicialismo está en estado de reposo, inactivo y con escasa capacidad de reacción y respuesta frente a los viejos y nuevos problemas”.

“El radicalismo es un partido centenario. Tenemos historia y también futuro. Fuimos protagonistas de grandes transformaciones en el país y en la provincia. Tenemos extensión territorial y vocación de gobernar porque, desde el Estado, podemos construir las soluciones que los entrerrianos hoy demandan”, sostiene el documento.

Allí es donde indica: “Tras 18 años de ejercicio del poder el justicialismo está en estado de reposo, inactivo y con escasa capacidad de reacción y respuesta frente a los viejos y nuevos problemas. El nivel de expectativa de los entrerrianos, frente al impulso transformador de un gobierno, decayó y como dirigentes tenemos el desafío de torcer el rumbo de esa historia y generar entusiasmo en nuestros conciudadanos”.

“Sabemos que son tiempos difíciles. Sabemos también que la próxima administración provincial deberá administrar la agonía de un Estado en quiebra, pero estamos seguros que con poco y con vocación podemos reconstruir la provincia que habitamos”, agrega.

Acto seguido sostiene: Somos parte de un espacio político más amplio, que se forjó en 2015 y que, contra cualquier pronóstico, hoy sigue trabajando en forma conjunta. Como integrantes de Juntos por el Cambios, los hombres y mujeres radicales de Construir queremos ser protagonistas y liderar un proceso transformador que construya los cimientos de un mejor futuro para todos. Los comicios de 2021 y 2023 serán claves en el proceso que venimos llevando adelante”.

“Nos asiste la convicción que estamos ante una hora histórica y por eso, además, debemos actuar con generosidad, hacia dentro del radicalismo, hacia el espacio más amplio de Juntos por el Cambio, e incluso ampliando la base de sustentación ciudadana que nos permita sumar a vecinos de todas las fuerzas políticas e independientes que quieran ser parte de un proceso de construcción colectivo para forjar un nuevo destino para la provincia de Entre Ríos”, indican luego.

“A los amigos correligionarios de toda la provincia, de todos los espacios, los invitamos a actuar de la misma manera, y a sumarse a esta construcción de cara a la renovación de autoridades. Queremos liderar ese proceso y construir confianza para que nuestro partido sea una usina de políticas públicas para el gobierno que viene, pero también hacemos un llamamiento a la unión, que es lo que nos dará fuerzas para ser protagonistas de este nuevo período” sostienen.

En esta misma línea indican: “A los amigos de otras fuerzas políticas, y en particular de Juntos por el Cambio, los invitamos a transitar por el mismo camino y a trabajar por el triunfo en los comicios de medio término de este año. Para ello estamos preparando a nuestros mejores hombres y mujeres, para que puedan representar a los entrerrianos en el Congreso”.

“A los entrerrianos, en definitiva, les decimos que aquí hay un puñado de hombres, mujeres y jóvenes con vocación de transformar la Unión Cívica Radical y la realidad de Entre Ríos para, en 2023, empezar a construir una mejor provincia para todos”, concluye el documento.