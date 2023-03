Susana Lambert compartió su informe de gestión en la Apertura de Sesiones Ordinarias

La Apertura del Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Villa Elisa se concretó en la noche de este lunes con el discurso de la Presidenta Municipal, Susana Lambert.

Se trató del último informe dentro de la actual gestión, donde se refirió a las acciones realizadas durante 2022 y a los últimos tres años como un período intenso y desafiante para todas las áreas municipales.

Lambert se refirió con orgullo al mencionar todo lo logrado durante los últimos dos años, donde superada la etapa más crítica de la pandemia, se pudieron poner en marcha innumerables obras y proyectos, que están transformando distintos aspectos de la ciudad.

Destacando algunos fragmentos de su discurso, Lambert expresó “durante 2022 finalizamos la pavimentación de 13 cuadras en total, 9 de ellas de adoquines y 4 realizadas con hormigón, estas últimas a partir de un convenio que firmamos con el Ministerio de Planeamiento de la Provincia. En pocos días también iniciará la que será una obra de trascendencia para Villa Elisa, como es la renovación de Avda. Libertad”.

Por otro lado anunció: “producto del esfuerzo de administración que venimos realizando y del resultado de los dividendos que han arrojado las acciones que nuestro Municipio mantiene en Termas Villa Elisa, nos hemos propuesto avanzar en la adquisición de una nueva motoniveladora (…). Significaría la adquisición de maquinaria más importante que se haya realizado desde el Municipio hasta el momento”.

Atendiendo las necesidades habitacionales dijo: “Próximamente estaremos entregando 18 viviendas de IAPV a familias de Villa Elisa y comenzarán a construirse otras 22 (…). Sabemos que no es suficiente, pero también que es un gran logro después de 7 años en los cuales no se construían viviendas desde el Estado en Villa Elisa”.

“A lo largo de estos tres años hemos invertido enorme cantidad de recursos económicos, materiales y humanos en la mejora de DESAGÜES PLUVIALES. Obras que muchas veces no son del todo visibles, pero que impactan directamente en la calidad de vida de los vecinos”, siguiendo con la descripción de las obras alcanzadas.

Yendo al trabajo en materia turística, afirmó que “la actividad siguió creciendo. Nuestra ciudad logró durante el año anterior superar la estacionalidad, manteniendo turismo a lo largo de todo el año y no sólo en las principales temporadas. Durante esta gestión hemos logrado consolidar una política turística a partir de la construcción de la marca ciudad que, partiendo de los vecinos, nos ha permitido marcar un horizonte de cómo somos y cómo queremos ser como ciudad”.

Hablando de objetivos logrados en educación, “como resultado del trabajo conjunto con la UTN, recientemente egresaron 34 Profesores en Docencia Superior y 10 Técnicos Universitarios en Programación de nuestra ciudad, lo que nos llena de orgullo”.

Compartió que en el último año “se atendieron en el Centro de Atención Primaria de la Salud más de 5.700 consultas. Durante 2022, (…) reforzamos allí el servicio de salud mental sumando un nuevo profesional, además del psicólogo que ya atendía. (…) Y reforzamos el servicio de salud mental en el Hospital Local, duplicando las atenciones de la psiquiatra”.

Sobre seguridad: “En esta gestión hemos multiplicado diez veces la cantidad de cámaras de seguridad existentes. Pasamos de 3 cámaras al iniciar 2020 a contar actualmente con un sistema integrado por 33 cámaras y un centro de monitoreo con equipamiento nuevo en la Policía local, a las que sumaremos en este mes de marzo otras 6”.

También mencionó, “por tercer año consecutivo finalizamos en 2022 con cuentas equilibradas, lo que nos ha permitido sostener obras con presupuesto propio y concretar inversiones de importancia”.

Ya en sus últimas expresiones, Susana Lambert dijo a los presentes: “Hoy el Municipio es muy distinto a lo que era décadas atrás. Ya no alcanza con ocuparse de las obras y los servicios. Se requiere un Municipio proactivo, acorde a las necesidades de la época, con visión y capacidad para atender la diversidad de demandas de una comunidad exigente y que siempre va por más. Es un desafío (….) que asumamos el compromiso como comunidad de que los proyectos que le hacen bien a la ciudad puedan trascender y convertirse en patrimonio del conjunto de los elisenses”.