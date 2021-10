San José: Concejal acusó a otra edil haciendo alusión a la dictadura

“Por ahí me interfirió la concejal Rougier, y pensar que con esa misma metodología quisieron callar 30 mil voces en nuestro país, pero aún siguen hablando, pero seguimos hablando”, dijo Miguel Velzi.



No solo fue interrumpido por la concejal acusada por la desafortunada comparación, sino que también intervino la Presidenta del Cuerpo legislativo, Marisa Follonier, pidiendo a Velzi “que no haga alusiones personales, porque está haciendo alusión personal a una concejal, con la comparación siento que está menospreciando a los 30 mil desaparecidos, no tiene límite de comparación, la está insultando con un delito de lesa humanidad”, señaló.



“Lo que ocurrió en el recinto y lo que sigue ocurriendo es un debate en un marco democrático”, sostuvo la Viceintendenta Follonier.





Los hechos

En la misma sesión se dio ingreso a los asuntos publicados oportunamente pero no se pudo avanzar con el Orden del Día.

Una vez finalizado el Plan de Labor Parlamentaria, durante el momento de libre expresión de los concejales, la Presidencia debió intervenir en dos oportunidades por presunto incumplimiento del Reglamento Interno en el uso de la palabra.



En primer término, la concejal Rougier solicitó que el edil Velzi hiciera un uso más apropiado del espacio de libre expresión, deteniendo en ese punto su alocución y pidiendo expresamente que sus palabras se ajusten al respeto que merece el recinto. Ante la explicación reglamentaria pertinente, la Presidente se excusó de no poder detener el uso de la palabra de Velzi y le restituyó la voz.



Más adelante, y habiéndose aclarado las cuestiones propias del Reglamento en el uso del espacio de libre expresión, el concejal Velzi volvió a hacer uso de la palabra. En ese punto se refirió directamente a la concejal Rougier señalando que la misma lo había interrumpido antes, acallando su voz, agregando que el hecho era comparable en "metodología" con las usadas durante la Dictadura Militar para acallar 30 mil voces. Ante el requerimiento de Rougier para que se cese en el agravio a su persona, desde Presidencia se pidió silenciar los micrófonos y ordenar el debate.



Finalmente, ante el desorden ocasionado en la sala y una visible situación de malestar y tristeza de la Concejal Rougier, los Concejales resolvieron pasar a cuarto intermedio. Se estima que el mismo continuará hasta el próximo jueves 21 de octubre.

Desde Presidencia del HCD se brinda total y absoluto respaldo a la Concejal Rougier por la situación vivida. El debate y la convivencia democrática deben darse en un marco de respeto y sin mediar violencia.



Las "metodologías" utilizadas por la última Dictadura Cívico Militar consistieron en uso de la fuerza, tortura, secuestros, fusilamientos y desaparición forzada de personas, entre otras; y distan mucho de las interrupciones al discurso entre ediles, previstas incluso en el Reglamento Interno de este Cuerpo cuya tarea se ajusta todos y cada uno de los requerimientos de la Democracia y las leyes vigentes, se informó desde el cuerpo en un comunicado .



Inmediatamente después de la sesión comenzaron las adhesiones en apoyo a la concejal, repudiando las acusaciones del concejal Miguel Velzi.



“Las descalificaciones del edil oficialista, no son nuevas, sino que en casi todas las sesiones recurre al ataque personal como método de amedrentamiento hacia nuestros concejales”, expusieron desde el Frente “Todos por San José”.



A lo que agregaron: “En esta ocasión cruzó todos los límites que existen en un debate dentro de una institución democrática como lo es el Concejo Deliberante, comparando a la Concejal Marcela Rougier con la peor etapa de la vida de nuestro país, como lo fue la última dictadura”, se solidarizaron desde el partido mediante un comunicado publicado en sus redes.



“Vamos agotar todos los medios y recursos legales para que el Concejal Velzi sea sancionado en el marco del reglamento del Concejo Deliberante y estamos evaluando el inicio de acciones legales en la justicia ordinaria por sus dichos que agravian, descalifican, acusan injustamente y lo más preocupante es su reiterada Violencia de Género”, expresaron.



Para finalizar, esperan que “el bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante y la Presidente del cuerpo, Marisa Follonier, acompañen condenando esta detestable acción y sancionándolo dentro del marco del reglamento interno. Al igual que consideramos necesario exigir que el Concejal Velzi presente su renuncia al cargo, que resultaría la única acción sensata que podría realizar como reconocimiento y arrepentimiento de semejante acto de desprecio e irresponsabilidad”, puntualizaron.