Rogelio Frigerio es el nuevo gobernador de Entre Ríos

Está confirmado que el próximo gobernador de Entre Ríos será Rogelio Frigerio, que obtuvo el 41,5% de los votos en la provincia y venció a Adán Bahl que obtuvo el 39,12%.

La victoria de Frigerio fue por solamente dos puntos de diferencia y gobernará la provincia en los próximos cuatro años, convirtiéndose en el primer gobernador no peronista en 20 años.

El candidato de JxER se impuso en las localidades de Islas del Ibicui, Diamante, Nogoyá, Federal, Federación, San Salvador, Gualeguay, Tala, Gualeguaychú, Colón y Concordia.

Tras confirmarse la victoria, Rogelio Frigerio salió al balcón del bunker a hablarle a la militancia y a los vecinos que se arrimaron hasta el salón de calle San Martín y 24 de mayo, donde funciona un reconocido restaurante.

“Ha sido un día muy importante para la democracia, hemos votado en paz. Les agradezco y felicito a todos los entrerrianos por esta jornada... sobre todo porque nuestra provincia no fue acompañada por el clima, todavía está lloviendo, eso hace que sea más épico”.

Continuó: “Agradezco tanta muestra de cariño que he recibido en estos años de caminata para llegar a este lugar en donde me han honrado con esta responsabilidad que voy a asumir para no defraudarlos. A eso me comprometo, a dejar todo para que haya más progreso, para que nuestra gente viva mejor”.

Resaltó que “la situación está muy difícil en la Argentina. En nuestra provincia mañana todos esos problema van a seguir estando así que les pido que vayamos en paz, con tranquilidad”.

Además hizo hincapié en el apoyo que tiene Juntos por el Cambio a nivel provincial: “Somos la fuerza que tiene más gobernadores en el interior de la Argentina y desde ahí vamos a defender a Juntos por el Cambio y vamos a sostener sus valores”

“Yo les agradezco de corazón tanto esfuerzo, tanto acompañamiento, tantas ganas por cambiar, porque nuestra provincia pueda otra vez brillar… dijimos que era ahora y es ahora que empezó a cambiar”, concluyó.



