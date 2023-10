Recorrida departamental de Marisa Follonier

Y así seguimos recorriendo el departamento Colón, cada lugar, cada comunidad, con sus instituciones y su gente!

Hoy arranqué la mañana en Hocker visitando el Almacen “Los Colonos” para conocer a Alejandro Pralong, un pequeño campeón de 10 años, corredor de karting y ganador de la Copa RUS 2022!! Su familia acompaña al piloto en las competencias y disfrutan de representar a su comuna y al departamento en este deporte!!

Luego visité la Carpintería de Bonnin, la más antigua de Hocker donde aún se continúa trabajando. Allí me recibieron Carlos Barchi y Mónica Bonnin para mostrarme este lugar cargado de historia y contarme sobre su modalidad de producción.

Además aproveché la oportunidad para visitar un emprendimiento que no para de crecer!! Valeria, diseña y confecciona indumentarias deportivas que son portadas por los diferentes equipos y clubes de nuestro departamento. "Dhelper Indumentaria" suma al desarrollo emprendedor y pone #laenergíacorrecta

Más tarde llegamos hasta #ColoniadelCarmen para visitar la Escuela de Educación Agrotécnica nº50 “José Hernández”, una institución que apuesta al desarrollo productivo local con el cultivo y la elaboración de diferentes conservas y dulces.

Luego en Pueblo Cazes visitamos la Esc.Nº 74 “Antártida Argentina” donde Mónica nos contó sobre la institución, sus anhelos y proyectos.

Cerré el día en Villa Elisa donde me reuní con la Cámara Elisense de Trabajadores del Arte y la Cultura Autoconvocados (CETACA) para charlar sobre los proyectos que llevan adelante, entre ellos está la construcción de un Corsódromo con predio abierto y cerrado para los festejos del carnaval y la realización de diversas actividades.

Además me encontré con el Secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Villa Elisa y con su Comisión Directiva para charlar sobre la situación actual de los empleados de comercio y de los proyectos por venir!

Cerramos el día en La Clarita con una cena con los compañeros!! Hoy en Villa Elisa conociendo grandes proyectos!! Gracias a todos.

Visité también Humaitá, una colonia rural de nuestro departamento, en la que conocí el trabajo que se lleva adelante en la Esc. nº28 Juan Chassaing y a sus docentes que sostienen y ponen mucha energía para hacer crecer este lugar!!

También aprovechamos la visita a este paraje rural para acercar donaciones al centro de salud “María del Carmen Martín”

Luego llegamos a Sexto Distrito donde me encontré con Elida con quien generamos un gran vínculo en base a sus proyectos de reciclado y el programa “Yo cuido el campo”

Recorrimos la Esc. rural nº27 "Mariquita Sánchez de Thompson", un espacio educativo donde se impulsa el reciclado y el cuidado del ambiente

Después fuimos hasta #ArroyoBarú para visitar la Esc. Primaria nº24 “Coronel Ignacio Iñarra” y la Esc. Secundaria nº3 “Pbro Eliseo Melchiori” donde junto a sus docentes conocimos los proyectos que llevan adelante

También en Barú conocí la "Cancha de Bochas Juan Mengeon", un lugar increíble en el que los vecinos practican el deporte.

Me reuní además con el #ecogrupo Hormiga para trabajar sobre un proyecto de ecobotellas y la recuperación de un lugar especial

Para cerrar la visita fui hasta el Centro de Jubilados de Arroyo Barú, dónde encontré que los Adultos Mayores tienen una gran energía para sumar!!

¡¡Gracias a todos por recibirme!! Activemos la energía correcta quiero ser #senadora del departamento Colón para acompañar el desarrollo integro de nuestro departamento! Acompáñame