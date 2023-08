Recomendaciones para las elecciones Paso 2023

Por ello, desde el HCD brindamos a la ciudadanía las siguientes recomendaciones:



Votar es un derecho de todas y todos al mismo tiempo que reviste carácter obligatorio. Para poder hacerlo es necesario estar incluido dentro del padrón electoral. Si querés saber en qué mesa y escuela votás, podés consultar en www.padron.gob.ar



Al momento de llegar a tu mesa de votación, es necesario que acredites tu identidad con un DNI de formato físico. Los DNI que te hablitan a votar son: Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, DNI tarjeta que dice "no válido para votar" (también sirve, sí) y DNI tarjeta.



Es muy importante que presentes a las autoridades de mesa un ejemplar de tu DNI igual al que figura en el padrón o una versión posterior.



Si extraviaste, perdiste o te robaron el DNI, no podrás votar. Si tenés tu DNI en trámite y poseés solo una constancia, tampoco podrás hacerlo. Pasaporte, carné de conducir o similares no te habilitan a votar.



Si por cualquier motivo no votaste, debés justificar esta situación ante la Justicia Nacional Electoral. El trámite debés hacerlo dentro de los 60 días posteriores a las PASO. Los ciudadanos de entre 18 y 70 años que no justifiquen su ausencia, enfrentarán sanciones económicas. Si tampoco pagan la multa, quedarán registrados como infractores sin poder realizar trámites por un año y tampoco podrán ser designados para ocupar cargos públicos por tres años.



Votar es tu derecho, nadie puede obligarte a hacerlo por quien no quieras. No entregues tu DNI salvo a las autoridades de mesa al momento de votar.