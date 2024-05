Quien es Javier Milei en el ejercicio del poder

Por Pablo Abalos

La lógica del poder en el mundo Occidental se sustenta en tres pilares, uno la democracia como sistema político predominante, otro el sistema financiero o la banca, tercero los medios de comunicación. Estos tres poderes se retroalimentan y sostiene recíprocamente en un entramado de interés mutuo, independientemente de nombres o personalidades el sistema tiende a auto preservarse, sin embargo los ciclos históricos generan algunos cambios que lo reestructuran y fueron todos violentos , a modo de ejemplo citamos: Revolución Francesa , revolución bolchevique , magnicidios presidenciales , guerras mundiales, ect…..

¿Es posible cambiar el sistema? Del Vasallaje de la edad media a la abolición de la esclavitud en la Norteamérica de Abraham Lincoln ha sido posible.

Particularmente el momento que vivimos observamos un debilitamiento de estos pilares descriptos , Un sistema político carente de credibilidad ,un cambio de paradigma en la forma de comunicación ya no dominada por medios hegemónicos y un sistema financiero que se ha globalizado ( en la realidad siempre lo ha estado ) la diferencia es que esos podes económicos respondían a potencias o estados y hoy son grupos económicos globalizados , anónimos ( black Rock , club bilderberg , grupo de los 30, entre otros) En la práctica siguen las grandes potencias respaldando estos grupos de inversión con su presencia militar , no ha cambiado mucho.

Debe existir un equilibrio entre intereses y poder, el estado debería representar a los más débiles de la cadena, el ciudadano de a pie, sin embargo la clase política se ha convertido en socios de los financistas y en algunos casos hoy son empresarios- funcionarios y las pautas publicitarias han condicionado la dirección de la información.

Hay una falla en el sistema, se ha desvirtuado en exceso y esto puede ser motivo de cambio, al menos la sociedad voto con esa esperanza.

Lo que queda por dilucidar es si Milei representa su investidura, es decir al pueblo Argentino, o a intereses financieros en lucha con una clase política que quiso IR POR TODO y cambiar la lógica del poder Real transformándose en Empresarios y funcionarios,¡ en definitiva poder dictatorial ¡.

Los poderes económicos han derrocado gobiernos y también pueden sostenerlos.

Las políticas que no fortalezcan el estado debilitan al ciudadano al País y sus recursos.

Claramente no se trata de fortalecer el Estado que gobernó Argentina en los últimos 30 años, sino mejorarlo, con más política, con más participación, con más debate.

EJEMPLOS:

Se puede argumentar que el sistema judicial en argentino actúa condicionado por el ejecutivo, pero si dejamos que litigios de empresas Argentinas caigan en jurisdicciones internacionales perdemos soberanía, No es eliminando o privatizando el banco Central la forma de evitar la emisión inescrupulosa sino dándole su independencia y autonomía. Una cosa es LA AUTONOMIA Y GRATUIDAD de la Universidad Argentina y otra es el desmanejo económico carente de auditoría, e innumerables ejemplos más, por esa razón el Dr. René favaloro nos decía que el problema argentino es primero ético.

La forma es crecer, mejorar, participar, enmendar errores y no repetirlos, levantar la voz . Solo una sociedad mas educada y con experiencia puede hacer alguna diferencia ¡no hay salvadores, depende de nosotros ¡



Pablo Abalos - UCR San José.